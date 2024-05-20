Могут и не засчитать: почему украинцы теряют часть стажа

На размер выплат пенсионера влияет множество факторов, в том числе и количество приобретенного стажа. В некоторых случаях этот показатель оказывается меньше, чем ожидал пенсионер.

Где можно получить информацию о стаже

Информацию о стаже можно узнать в ПФУ. В том числе и в веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

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В случаях, когда в трудовой книжке отсутствуют необходимые записи или содержатся неправильные или неточные записи о периодах работы, для подтверждения стажа обязательно принимаются данные, имеющиеся в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования,

– говорится в пояснении ПФУ.

Какое количество стажа нужно для выхода на пенсию

Если ваша деятельность не была задокументирована никаким образом, например, у вас нет сведений о трудоустройстве, эти данные могут не учитываться.

Пенсионеры могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет. Исключение составляют случаи, когда лицо идет на заслуженный отдых по выслуге лет.

Чтобы уйти на пенсию в 60 лет в этом году пенсионер должен приобрести не менее 31 года стажа. В дальнейшем это требование будет расти:

для выхода на пенсию в 2025 году нужно будет иметь уже минимум 32 года стажа;

в 2026 году – 33 года;

в 2027 году – 34 года;

в 2028 году – 35 лет.

В 63 года уйти на заслуженный отдых можно при наличии не менее 21 года стажа. Этот показатель со временем также увеличится:

в 2025 году пенсионеру нужно будет получить от 22 до 32 лет страхового стажа;

в 2026 году – от 23 до 33 лет;

в 2027 году – от 24 до 34 лет;

в 2028 году – от 25 до 35 лет.

Для тех, кто желает уйти на пенсию в 65 лет минимум составляет 15 лет. Это значение, пока, будет оставаться без изменений.