Де можна отримати інформацію про стаж

Інформацію про стаж можна дізнатись у ПФУ. Зокрема і у вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

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У випадках, коли в трудовій книжці відсутні необхідні записи або містяться неправильні чи неточні записи про періоди роботи, для підтвердження стажу обов’язково приймаються дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування,

– йдеться у поясненні ПФУ.

Зверніть увагу! Якщо ваша діяльність не була задокументована ніяким чином, наприклад, у вас немає відомостей про працевлаштування на певну посаду, ці дані можуть не враховуватись.

Яка кількість стажу потрібна для виходу на пенсію

Пенсіонери можуть вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років. Виключення складають випадки, коли особа іде на заслужений відпочинок за вислугою років.

Щоб піти на пенсію у 60 років цьогоріч пенсіонер має набути щонайменше 31 рік стажу. Надалі ця вимога зростатиме:

для виходу на пенсію у 2025 році потрібно буде мати уже мінімум 32 роки стажу;

у 2026 році – 33 роки;

у 2027 році – 34 роки;

у 2028 році – 35 років.

У 63 роки піти на заслужений відпочинок можна за наявністю щонайменше 21 року стажу. Цей показник з часом також збільшиться:

у 2025 році пенсіонеру потрібно буде отримати від 22 до 32 років страхового стажу;

у 2026 році – від 23 до 33 років;

у 2027 році – від 24 до 34 років;

у 2028 році – від 25 до 35 років.

Для тих, хто бажає піти на пенсію у 65 років мінімум складає 15 років. Це значення, поки що, залишатиметься без змін.