Национальный кэшбэк за март: появилась информация про начисления выплат

Начинаются начисления "Национального кэшбэка" за март 2026 года. Украинцы начнут получать кэшбек с четверга, 7 мая. Почти 4,8 млн украинцев получат средства за покупки.

Что известно о выплате кэшбэка?

На этот раз также впервые поступит кэшбек за топливо, о чем сообщили в Дії.

Им воспользовались уже более 2 миллионов украинцев с 20 марта. Именно с этой даты действует программа.

Напомним, что теперь можно получить 15% или 5% "нацкешбека" – в зависимости от категории товара. Об этом говорится на сайте Минэкономики.

Как именно это происходит? В ведомстве предоставили объяснения:

15% будут начислять за покупку непродовольственных товаров украинского производства, а также сыров (твердых и мягких), а еще некоторых видов бакалеи;

5% – за большинство продуктов питания (кроме указанных выше и подакцизных товаров), а также на товары аптечные, для сада и огорода.

Согласно информации, за существование программы почти 4,9 миллиона украинцев стали ее участниками. Выплачено было более 6,7 миллиарда гривен кэшбека.

Обратите внимание! Украинцам не нужно проходить повторную регистрацию или менять настройки. Новые правила применяются автоматически.

Что еще стоит знать о программе "Нацкешбек"?

У приложении Дія можно отслеживать сумму кешбэка, который уже начислили. Также есть возможность просмотреть, за какую именно покупку человек его получил. Через сканер штрихкодов в магазине можно проверить, является ли товар участником программы и какой процент кэшбэка будет начислен. Средства будут поступать на карту Национальный кэшбек, как это было раньше. Ознакомиться с перечнем товаров и производителей можно на сайте "Сделано в Украине".

Важно! Кэшбек можно потратить на большое количество услуг. Например, на оплату коммуналки или продуктов питания (именно украинского производства, кроме подакцизных товаров), украинских лекарственных средств и книг, сделать благотворительные взносы и тому подобное.

В то же время министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратив во время презентации результатов исследования функционирования программы "Национальный кэшбек" рассказывал, что правительство видит очень крутой эффект от программы.

Мы видим переход потребления на украинскую продукцию,

– сказал Киндратив.

Он добавил, что украинская продукция, которая куплена в Украине, возвращается почти в размере 40%. Она возвращается именно через налоги различного типа в различные бюджеты.

Что еще стоит знать о кэшбек украинцам?

Напомним, что программу "Нацкешбек" продлили. Она будет доступной на период действия военного положения. Но программа будет действовать не дольше, чем до 30 апреля 2028 года.

В то же время есть новости о топливного кэшбэка. Дело в том, что программа должна была завершиться 1 мая. Но правительство продлило ее действие до 31 мая текущего года.

Однако лимит возврата изменили. Теперь он составляет 500 гривен на одного человека. Ранее лимит был в размере 1 тысячи гривен.

Сейчас правительство возвращает 15% стоимости за дизель, 10% – за бензин и 5% – за автогаз.