Ежемесячная помощь от государства: кто получит деньги
Некоторые пенсионеры имеют право на индивидуальные ежемесячные доплаты к пенсии. Это касается лиц, чьи выплаты не могут быть меньше установленной суммы, но, если все-таки это произошло, государство покрывает разницу.
Кто имеет право на надбавки
Это регулируется правительственным постановлением "Об установлении ежемесячной государственной адресной помощи к пенсии лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий".
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Поэтому право на такие надбавки имеют пенсионеры, которые получили инвалидность вследствие войны, участники боевых действий и пострадавшие участники Революции Достоинства.
Их минимальная пенсия составляет:
- у I группы – 15 347 гривен;
- у ІІ группы – 12 396 гривен;
- у III группы – 8 500 гривен;
- у участников боевых действий и пострадавших участников Революции Достоинства – 4 958 гривен.
Соответственно, если их основная пенсия не достигает этого уровня, государство сознательно ее подтянет.