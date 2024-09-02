Ежемесячная помощь от государства: кто получит деньги

Некоторые пенсионеры имеют право на индивидуальные ежемесячные доплаты к пенсии. Это касается лиц, чьи выплаты не могут быть меньше установленной суммы, но, если все-таки это произошло, государство покрывает разницу.

Кто имеет право на надбавки

Это регулируется правительственным постановлением "Об установлении ежемесячной государственной адресной помощи к пенсии лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий".

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Поэтому право на такие надбавки имеют пенсионеры, которые получили инвалидность вследствие войны, участники боевых действий и пострадавшие участники Революции Достоинства.

Их минимальная пенсия составляет:

у I группы – 15 347 гривен;

у ІІ группы – 12 396 гривен;

у III группы – 8 500 гривен;

у участников боевых действий и пострадавших участников Революции Достоинства – 4 958 гривен.

Соответственно, если их основная пенсия не достигает этого уровня, государство сознательно ее подтянет.