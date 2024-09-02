Кто получает высокие пенсии

Пенсионеры, пострадавшие от аварии на ЧАЭС получают увеличенные выплаты. Минимально возможная пенсия для таких лиц определяется в соответствии со статусом.

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К примеру, лица, получившие инвалидность или тяжелую болезнь вследствие аварии на Чернобыльской АЭС должны получать пенсию, которая составляет не менее:

для граждан с I группой инвалидности – 8 187,48 гривны;

II группой – 6 549,98 гривны;

III группой – 5 048,95 гривны;

для детей с инвалидностью – 5 048,95 гривны.

Граждане со статусом ликвидатора имеют еще больше: