Кто получает высокие пенсии

Пенсионеры, пострадавшие от аварии на ЧАЭС получают увеличенные выплаты. Минимально возможная пенсия для таких лиц определяется в соответствии со статусом.

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К примеру, лица, получившие инвалидность или тяжелую болезнь вследствие аварии на Чернобыльской АЭС должны получать пенсию, которая составляет не менее:

  • для граждан с I группой инвалидности – 8 187,48 гривны;
  • II группой – 6 549,98 гривны;
  • III группой – 5 048,95 гривны;
  • для детей с инвалидностью – 5 048,95 гривны.

Граждане со статусом ликвидатора имеют еще больше:

  • лица с I группой должны получать не менее 100% размера средней зарплаты в Украине сейчас это значение зафиксировано на уровне 13 376,21 гривны;
  • II группа – 80% – 10 700,97 гривны (13 376,21 х 80%);
  • III группа – 60% – 8 025,73 гривны (13 376,21 х 60%).