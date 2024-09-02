Хто отримує високі пенсії

Пенсіонери, що постраждали від аварії на ЧАЕС отримують збільшені виплати. Мінімально можлива пенсія для таких осіб визначається відповідно до статусу.

Читайте також Рекордні 370 мільйонів доларів: Камала Гарріс купить рекламу своєї кампанії

До прикладу, особи, що отримали інвалідність чи важку хворобу внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС мають отримувати пенсію, яка складає не менш як:

  • для громадян з I групою інвалідності – 8 187,48 гривні;
  • II групою – 6 549,98 гривні;
  • III групою – 5 048,95 гривні;
  • для дітей з інвалідністю – 5 048,95 гривні.

Громадяни зі статусом ліквідатора мають ще більше:

  • особи з І групою мають отримувати щонайменше 100% розміру середньої зарплати в Україні зараз це значення зафіксовано на рівні 13 376,21 гривні;
  • ІІ група – 80% – 10 700,97 гривні (13 376,21 х 80%);
  • ІІІ група – 60 % – 8 025,73 гривні (13 376,21 х 60%).