Хто отримує високі пенсії
Пенсіонери, що постраждали від аварії на ЧАЕС отримують збільшені виплати. Мінімально можлива пенсія для таких осіб визначається відповідно до статусу.
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До прикладу, особи, що отримали інвалідність чи важку хворобу внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС мають отримувати пенсію, яка складає не менш як:
- для громадян з I групою інвалідності – 8 187,48 гривні;
- II групою – 6 549,98 гривні;
- III групою – 5 048,95 гривні;
- для дітей з інвалідністю – 5 048,95 гривні.
Громадяни зі статусом ліквідатора мають ще більше:
- особи з І групою мають отримувати щонайменше 100% розміру середньої зарплати в Україні зараз це значення зафіксовано на рівні 13 376,21 гривні;
- ІІ група – 80% – 10 700,97 гривні (13 376,21 х 80%);
- ІІІ група – 60 % – 8 025,73 гривні (13 376,21 х 60%).