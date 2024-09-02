Хто отримує високі пенсії

Пенсіонери, що постраждали від аварії на ЧАЕС отримують збільшені виплати. Мінімально можлива пенсія для таких осіб визначається відповідно до статусу.

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До прикладу, особи, що отримали інвалідність чи важку хворобу внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС мають отримувати пенсію, яка складає не менш як:

для громадян з I групою інвалідності – 8 187,48 гривні;

II групою – 6 549,98 гривні;

III групою – 5 048,95 гривні;

для дітей з інвалідністю – 5 048,95 гривні.

Громадяни зі статусом ліквідатора мають ще більше: