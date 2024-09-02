Хто має право на надбавки
Це регулюється урядовою постановою "Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій".
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Тож право на такі надбавки мають пенсіонери, які отримали інвалідність внаслідок війни, учасники бойових дій та постраждалі учасники Революції Гідності.
Їх мінімальна пенсія становить:
- у І групи – 15 347 гривень;
- у ІІ групи – 12 396 гривень;
- у ІІІ групи – 8 500 гривень;
- в учасників бойових дій та постраждалих учасників Революції Гідності – 4 958 гривень.
Відповідно, якщо їх основна пенсія не досягає цього рівня, держава штучно її "підтягне".