Хто має право на надбавки

Це регулюється урядовою постановою "Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій".

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Тож право на такі надбавки мають пенсіонери, які отримали інвалідність внаслідок війни, учасники бойових дій та постраждалі учасники Революції Гідності.

Їх мінімальна пенсія становить:

у І групи – 15 347 гривень;

у ІІ групи – 12 396 гривень;

у ІІІ групи – 8 500 гривень;

в учасників бойових дій та постраждалих учасників Революції Гідності – 4 958 гривень.

Відповідно, якщо їх основна пенсія не досягає цього рівня, держава штучно її "підтягне".