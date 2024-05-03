От 300 гривен к пенсии: кто получит прибавку в мае

Лица, достигшие 70 лет, могут рассчитывать на прибавку к пенсии от государства. С годами, она будет постепенно расти.

Что за надбавка к пенсии

Доплату для пенсионера назначают в месяц, когда он достигает 70-летнего возраста. Впоследствии сумма растет, когда ему исполняется 75 и 80 лет.

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Если день рождения пенсионера происходит после выплаты пенсий в тот месяц, то надбавку назначат со следующего месяца.

Такую надбавку к выплатам не предоставляют лицам, чьи выплаты и так превышают 10 340,35 гривны.

Компенсационная выплата предоставляется при условии, что после ее установления ежемесячный размер пенсионной выплаты с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, суммы индексации, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, других доплат к пенсиям не достигает 10 340,35 гривны,

– пишут в ПФУ.

Какой размер этой надбавки

для лиц от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;

от 75 до 79 лет – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Стоит отметить, что эта надбавка не суммируется, а просто увеличивается. Например, если сначала она составляет 300 гривен, то потом она возрастает до 456 гривен.