Плюс 3600 гривен к пенсии: кому государство добавит деньги без подачи заявлений

Украинская система социального обеспечения таит немало приятных финансовых сюрпризов для людей почтенного возраста. Однако для того, чтобы эти средства начали стабильно поступать на банковскую карту, придется соответствовать нескольким строгим критериям.

Кому автоматически начислят дополнительные средства

Сразу после достижения 70-летнего возраста украинцам назначают ежемесячную доплату, которая за год приносит дополнительные 3600 гривен в семейный бюджет. Эта государственная программа поддержки пожилых людей работает бесперебойно и не требует личных обращений, о чем пишет Пенсионный фонд.

С каждым юбилеем сумма в вашем кошельке растет. В 75 лет надбавка увеличивается до 456 гривен в месяц, что уже включает предыдущую выплату. А когда пенсионер отмечает 80-летие, государство фиксирует общую возрастную доплату на уровне 570 гривен ежемесячно.

Какие существуют жесткие ограничения в отношении доплаты

Деньги начисляются абсолютно автоматически, поэтому ходить по государственным учреждениям не придется. Однако главное требование системы заключается в том, что общий размер вашей пенсии со всеми возможными надбавками не должен превышать 10 340 гривен.

Если после начисления надбавки этот уровень превышается, ее размер пропорционально корректируется. Также стоит помнить, что работающие пенсионеры не смогут получать эти средства до момента официального прекращения трудовой деятельности.

Почему еще можно получить солидные надбавки

Законодательство предусматривает и другие способы увеличения доходов, которые помогут защитить сбережения. Например, одинокие пенсионеры в возрасте старше 80 лет, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, имеют право на ежемесячную компенсацию в размере около 1000 гривен.

Кроме того, за каждый год сверхнормативного страхового стажа предусмотрены дополнительные выплаты. В зависимости от индивидуальных показателей такие бонусы в среднем могут достигать 700 гривен в месяц, что является существенной поддержкой.

Что известно о других бонусах и предыстории выплат

Как уже сообщалось ранее, украинская пенсионная система имеет разветвленную сеть узкопрофильных доплат.

В частности, пенсионеры, имеющие статус участника боевых действий получают ежемесячную надбавку в размере 25% от прожиточного минимума, который сейчас составляет 648 гривен. При этом их минимальная пенсионная выплата не может быть ниже 6197 гривен.