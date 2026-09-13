Пенсия увеличится на 900+ гривен: кому предусмотрена надбавка в размере 35%

Осенний сезон принес приятные финансовые новости для отдельных категорий граждан, имеющих право на специальные государственные бонусы. Чтобы существенно увеличить свои ежемесячные доходы, этим людям даже не придется ждать плановой ежегодной индексации.

Кому будут назначаться новые выплаты до выхода на пенсию?

Речь идет о многодетных матерях или родителях, воспитавших до шестилетнего возраста не менее пяти детей. Согласно закону "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", они имеют право на ежемесячную надбавку, размер которой начинается от 35% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, что сообщается Пенсионным фондом Украины.

Размер финансовой надбавки напрямую зависит от количества детей и актуального прожиточного минимума, который в этом году составляет 2 595 гривен. Таким образом, за пятерых детей государство доплачивает 908 гривен в месяц.

Справочно: за каждого следующего ребенка выплата увеличивается на 1%. Например, за шестерых детей начислят 934 гривны, за семерых – 960 гривен, а матери десятерых и более детей получат максимальные 40%, что равно 1 038 гривнам.

Эта сумма добавляется к любому виду пенсии: по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет.

Сохраняются ли деньги в случае потери кормильца?

Закон защищает семьи даже после смерти пенсионера, имевшего право на такие выплаты. Если в семье остается один нетрудоспособный член, ему автоматически перечислят 70% от суммы надбавки. Когда же таких иждивенцев двое или более, государство будет выплачивать им 90% от соответствующей доплаты.

Напомним, что это не единственная возможность увеличить свои доходы. Как уже сообщалось ранее, пенсионеры, достигшие почтенного возраста, имеют право на автоматические возрастные надбавки.

В частности, после 70 лет украинцам ежемесячно доплачивают до 300 гривен, после 75 лет эта сумма увеличивается до 456 гривен, а по достижении 80-летнего рубежа пенсионер будет получать 570 гривен.