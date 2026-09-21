Газ и топливо из Польши: как новое соглашение "Нафтогаза" повлияет на цены и на зиму

Украина продолжает активно готовиться к сложным временам, заручаясь поддержкой надежных европейских партнеров. Новые договоренности на высшем уровне призваны уберечь отечественный рынок от потрясений и гарантировать стабильность для каждого потребителя.

Почему новые соглашения имеют решающее значение для украинцев

Речь идет о двух стратегических меморандумах, которые Группа "Нафтогаз" и польский гигант ORLEN подписали в ходе саммита "Карпатской восьмерки". Эти документы гарантируют Украине дополнительные объемы сжиженного газа и масштабные поставки нефтепродуктов на сумму до 500 миллионов долларов, о чем сообщает пресс-служба "Нафтогаза". Для рядовых граждан это означает меньший риск отключений отопления зимой и стабильность цен на АЗС даже на фоне мировых кризисов.

Первый документ посвящен "голубому топливу" и предусматривает поставку трех партий сжиженного природного газа (LNG) в первом квартале 2027 года. Это своеобразная подушка безопасности, которая поможет покрыть потребности украинцев в период пикового сезонного потребления, когда нагрузка на энергосистему максимальна.

Обратите внимание! Второй меморандум подписала компания "Укрнафта", входящая в Группу "Нафтогаз". Он направлен на защиту рынка топлива от мирового нефтяного кризиса, разворачивающегося из-за событий на Ближнем Востоке. Помимо импорта нефтепродуктов, стороны планируют перерабатывать украинскую нефть на заводах в Центральной Европе и передать "Укрнафте" подержанные топливовозы для улучшения логистики.

Что говорят руководители компаний о сотрудничестве

В условиях постоянного российского террора против украинской инфраструктуры диверсификация маршрутов становится вопросом выживания. "В условиях постоянных российских атак на объекты собственной добычи для нас особенно важно иметь надежные источники поставок газа и диверсифицированные маршруты его доставки", – подчеркнул исполняющий обязанности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Федоренко.

Со своей стороны, генеральный директор ORLEN Иренеуш Фафара отметил, что это сотрудничество носит долгосрочный характер и соответствует интересам обоих государств. "Укрепление нашего партнерства с "Нафтогазом" способствует созданию дополнительных возможностей для диверсификации поставок и повышения устойчивости энергетической системы региона", – добавил он.

Напоминаем! Украина последовательно отказывается от любых энергетических связей со страной-агрессором, полностью переориентируясь на европейский рынок. Польская компания ORLEN уже не впервые выступает стратегическим партнером Киева, помогая восполнять дефицитные ресурсы. Предыдущие договоренности в нефтегазовой сфере между нашими странами уже доказали свою эффективность во время самых сложных зим в условиях полномасштабной войны, обеспечивая бесперебойную работу критически важной инфраструктуры.

Между тем пользователи приложения "Куб" уже могут добавить личный счет за электроэнергию. Также украинцы могут оплачивать ее без какой-либо комиссии.