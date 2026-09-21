Чому нові домовленості критично важливі для українців

Йдеться про два стратегічні меморандуми, які Група Нафтогаз та польський гігант ORLEN підписали під час саміту Карпатської вісімки. Ці документи гарантують Україні додаткові обсяги скрапленого газу та масштабні поставки нафтопродуктів на суму до 500 мільйонів доларів, про що повідомляє пресслужба Нафтогазу. Для пересічних громадян це означає менший ризик відключень тепла взимку та стабільність цін на стелах АЗС навіть на тлі світових криз.

Перший документ фокусується на блакитному паливі та передбачає постачання трьох партій скрапленого природного газу (LNG) у першому кварталі 2027 року. Це своєрідна подушка безпеки, яка допоможе покрити потреби українців у період найвищого сезонного споживання, коли навантаження на енергосистему є максимальним.

Зверніть увагу! Другий меморандум підписала компанія Укрнафта, яка входить до Групи Нафтогаз. Він спрямований на захист ринку пального від світової нафтової кризи, що розгортається через події на Близькому Сході. Окрім імпорту нафтопродуктів, сторони планують переробляти українську нафту на заводах у Центральній Європі та передати Укрнафті вживані паливовози для покращення логістики.

Що кажуть керівники компаній про співпрацю

В умовах постійного російського терору проти української інфраструктури диверсифікація маршрутів стає питанням виживання. "В умовах постійних російських атак на об'єкти власного видобутку для нас особливо важливо мати надійні джерела постачання газу та диверсифіковані маршрути його доставки", – підкреслив виконувач обов'язків голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко.

Зі свого боку, генеральний директор ORLEN Іренеуш Фафара зазначив, що ця співпраця є довгостроковою та відповідає інтересам обох держав. "Посилення нашого партнерства з Нафтогазом сприяє створенню додаткових можливостей для диверсифікації постачання та підвищення стійкості енергетичної системи регіону", – додав він.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Нагадуємо! Україна послідовно відмовляється від будь-яких енергетичних зв'язків з країною-агресором, повністю переорієнтовуючись на європейський ринок. Польська компанія ORLEN вже не вперше виступає стратегічним партнер Києва, допомагаючи заміщувати дефіцитні ресурси. Попередні домовленості у нафтогазовій сфері між нашими країнами вже довели свою ефективність під час проходження найскладніших зим в умовах повномасштабної війни, забезпечуючи безперебійну роботу критичної інфраструктури.

Тим часом користувачі застосунку "Куб" вже можуть додати особовий рахунок за електроенергію. Також українці можуть оплачувати її без будь-якої комісії.