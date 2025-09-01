Сделайте это немедленно: важная информация для потребителей "Нафтогаза"
Потребители "Нафтогаза" должны своевременно актуализировать информацию, которая влияет на возможность начисления платы за газ. Обновить данные можно онлайн.
О чем нужно сообщать "Нафтогазу"?
"Нафтогазу" нужно сообщать об изменении адреса, фамилии, владельца помещения и так далее. Также важно вовремя исправлять неточности данных, которые зафиксированы в системе, сообщает 24 Канал со ссылкой на регулятора.
Советуем обновить информацию, чтобы всегда иметь бесперебойный доступ к нашим онлайн-сервисам и вовремя получать важные сообщения о вашем лицевом счете,
– отмечает "Нафтогаз".
Актуализировать данные можно, подав заявку через специальную форму. Ее вы можете найти по ссылке.
Как проводится актуализация:
- пройдите идентификацию и верификацию в системе;
- подайте специальное заявление на сайте или через Дию;
- подтвердите свое намерение с помощью КЭП или Дия.Підпис;
- прикрепите документы, которые удостоверяют изменения.
Если изменения приняты, вы увидите их на сайте. Также откорректированные данные должны быть указаны в новой печатной платежке.
Что нужно знать потребителям "Нафтогаза"?
- "Нафтогаз" предоставляет потребителям возможность получить платежки онлайн. То есть, такому клиенту перестанут поступать печатные бланки.
- Тариф для бытовых потребителей от "Нафтогаза" останется неизменным в сентябре 2025 года. Кубометр топлива и в дальнейшем будет стоить 7,96 гривны.
- Сейчас украинцы платят не только за потребленное топливо. Нужно оплачивать также доставку газа. Это отдельный платеж, который рассчитывается индивидуально, с учетом показателей за газовый год.