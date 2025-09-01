Потребители "Нафтогаза" должны своевременно актуализировать информацию, которая влияет на возможность начисления платы за газ. Обновить данные можно онлайн.

О чем нужно сообщать "Нафтогазу"?

"Нафтогазу" нужно сообщать об изменении адреса, фамилии, владельца помещения и так далее. Также важно вовремя исправлять неточности данных, которые зафиксированы в системе, сообщает 24 Канал со ссылкой на регулятора.

Читайте также Давление должно расти: Еврокомиссия прокомментировала новые санкции против России

Советуем обновить информацию, чтобы всегда иметь бесперебойный доступ к нашим онлайн-сервисам и вовремя получать важные сообщения о вашем лицевом счете,

– отмечает "Нафтогаз".

Актуализировать данные можно, подав заявку через специальную форму. Ее вы можете найти по ссылке.

Как проводится актуализация:

пройдите идентификацию и верификацию в системе;

подайте специальное заявление на сайте или через Дию;

подтвердите свое намерение с помощью КЭП или Дия.Підпис;

прикрепите документы, которые удостоверяют изменения.

Если изменения приняты, вы увидите их на сайте. Также откорректированные данные должны быть указаны в новой печатной платежке.

Что нужно знать потребителям "Нафтогаза"?