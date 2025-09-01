Споживачі Нафтогазу мають своєчасно актуалізовувати інформацію, яка впливає на можливість нарахування плати за газ. Оновити дані можна онлайн.

Про що потрібно повідомляти Нафтогаз?

Нафтогаз потрібно повідомляти про зміну адреси, прізвища, власника приміщення тощо. Також важливо вчасно виправляти неточності даних, які зафіксовані у системі, повідомляє 24 Канал з посиланням на регулятора.

Читайте також Тиск має зростати: Єврокомісія прокоментувала нові санкції проти Росії

Радимо оновити інформацію, щоб завжди мати безперебійний доступ до наших онлайн-сервісів та вчасно отримувати важливі повідомлення про ваш особовий рахунок,

– зазначає Нафтогаз.

Актуалізувати дані можна, подавши заявку через спеціальну форму. Її ви можете знайти за посиланням.

Як проводиться актуалізація:

пройдіть ідентифікацію та верифікацію у системі;

подайте спеціальну заяву на сайті чи через Дію;

підтвердіть свій намір за допомогою КЕП чи Дія.Підпис;

прикріпіть документи, які засвідчують зміни.

Якщо зміни прийняті, ви побачите їх на сайті. Також відкореговані дані мають бути вказані у новій друкованій платіжці.

Що потрібно знати споживачам Нафтогазу?