Украинцы за границей тратят меньше наличных с украинских карт, — НБУ
Источник:НБУ
Нацбанк опросил пять украинских банков в ноябре 2022 года и шесть — в сентябре 2023 года, чтобы исследовать расходы украинцев за рубежом. Оказалось, что с марта 2023 существенно уменьшились объемы снятия наличных.
Почему украинцы снимают меньше наличных денег
Целью исследования было изучение географической и целевой структуры расходов украинцев за границей. Несмотря на то, что за последние семь месяцев они снимали гораздо меньше наличных денег, общие расходы в торговых сетях остаются высокими.
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В НБУ считают, что украинцы начали снимать меньше наличных благодаря ряду мер, нацеленных на:
- повышение привлекательности гривневых активов;
- калибровка валютных ограничений;
- улучшение перетоков валюты между межбанковским и наличным рынками в Украине;
- усиление эффективности мер финансового мониторинга и валютного надзора.
Где больше всего тратят
Географическая структура издержек также остается устойчивой. Традиционно большие объемы расходов остаются в Польше и Германии - странах, принявших наибольшее число вынужденных переселенцев из Украины.
Уменьшение объемов снятия наличности повлекло за собой изменения в географической структуре этих операций в период с февраля по июль 2023 года:
- часть Польши снизилась с 37% до 18%,
- Словакии - с 15% до 2%,
- Румынии - с 8% до 1%.
Зато возросла доля Германии — с 6% до 13% и Испании - с 3% до 7%.К слову! Летом 2023 года был незначительный рост расходов украинцев за границей. Это связывают с пиком туристического сезона, в частности, в странах "морского туризма": Италии, Болгарии, Хорватии, Испании и Греции.