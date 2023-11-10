Украинцы за границей тратят меньше наличных с украинских карт, — НБУ

Нацбанк опросил пять украинских банков в ноябре 2022 года и шесть — в сентябре 2023 года, чтобы исследовать расходы украинцев за рубежом. Оказалось, что с марта 2023 существенно уменьшились объемы снятия наличных.

Почему украинцы снимают меньше наличных денег

Целью исследования было изучение географической и целевой структуры расходов украинцев за границей. Несмотря на то, что за последние семь месяцев они снимали гораздо меньше наличных денег, общие расходы в торговых сетях остаются высокими.

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В НБУ считают, что украинцы начали снимать меньше наличных благодаря ряду мер, нацеленных на:

повышение привлекательности гривневых активов;

калибровка валютных ограничений;

улучшение перетоков валюты между межбанковским и наличным рынками в Украине;

усиление эффективности мер финансового мониторинга и валютного надзора.

Где больше всего тратят

Географическая структура издержек также остается устойчивой. Традиционно большие объемы расходов остаются в Польше и Германии - странах, принявших наибольшее число вынужденных переселенцев из Украины.

Уменьшение объемов снятия наличности повлекло за собой изменения в географической структуре этих операций в период с февраля по июль 2023 года:

часть Польши снизилась с 37% до 18%,

снизилась с 37% до 18%, Словакии - с 15% до 2%,

- с 15% до 2%, Румынии - с 8% до 1%.

Зато возросла доля Германии — с 6% до 13% и Испании - с 3% до 7%.

Летом 2023 года был незначительный рост расходов украинцев за границей. Это связывают с пиком туристического сезона, в частности, в странах "морского туризма": Италии, Болгарии, Хорватии, Испании и Греции.