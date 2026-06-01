Поступления в госбюджет первично увеличились на 100%: как это связано с налогами

В Украине сейчас перевыполнили план поступлений налогов и сборов. Он выполнен на 103,7 %. В то же время дополнительные поступления составили плюс 5,3 миллиарда гривен.

Что известно о налогах в мае?

Поступления в общий фонд госбюджета – 148,8 миллиарда гривен, о чем сообщила руководительница Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

В частности, она перечислила основные источники:

налог на прибыль предприятий – 68,6 миллиарда гривен (плюс 12,6 миллиарда гривен к плану);

НДФЛ – 36,7 миллиарда гривен (плюс 2,1 миллиарда гривен).

Леся Карнаух Руководительница Государственной налоговой службы Несмотря на положительную динамику поступлений уже не первый месяц наблюдаем проблемы с выполнением ряда бюджетообразующих показателей. В частности, НДС и акциз. Причины объективные – обусловлены постоянными атаками на энергетику, сокращением производства и изменением логистики.

Итоги года с января по май 2026 года:

поступления в общий фонд составили 584,7 миллиарда гривен; выполнение плана – 101,9 %; сверх плана – плюс 11,2 миллиарда гривен.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года поступления выросли на 64,2 миллиарда гривен (+12,3%),

– добавила Леся Карнаух.

Заметьте! Согласно ее словам, ГНС прилагает усилия, чтобы обеспечивать полноту уплаты налогов в бюджет. По итогам 5 месяцев текущего года, Государственная налоговая служба сохраняет положительную тенденцию.

Что еще следует знать о налогах в Украине?

Напомним, что более 3,5 тысячи граждан задекларировали доходы свыше миллиона гривен в этом году. Речь идет о представлении деклараций об имущественном состоянии в марте 2026 года.

Как отметили в ГНС, миллионеры отразили в декларациях 14,6 миллиарда гривен доходов и определили к уплате 445 миллионов гривен налоговых обязательств. Среди самых распространенных источников доходов были наследство и дарение, продажа движимого и недвижимого имущества, а также иностранные доходы.

Кроме того, прошлом году предприниматели перечислили в бюджет 59,88 миллиарда гривен единого налога. Больше всего его "пополнили" ФЛП 3 группы.

Предприниматели этой группы заплатили 47,84 миллиарда гривен. А это 80% от всей суммы.