НБУ изменил правила по карточным расчетам

Национальный банк изменил правила по карточным расчетам, ограничив расчеты гривневыми карточками. Регулятор сообщил, что изменения вступят в силу с 21 июля.

НБУ ограничил расчеты картами

С 21 июля будет действовать новый ежемесячный лимит на расчеты за границей с использованием гривневых платежных карточек в размере 100 тысяч гривен (в эквиваленте) со всех счетов клиента в банке, открытых в национальной валюте. В НБУ заверили, что такие ограничения большинство украинцев за границей не почувствует.

Актуально НБУ поднял официальный курс доллара на 25%

Также регулятор снизил ежемесячный лимит на P2P переводы украинцев за границу с гривневых платежных карт украинских банков со 100 тысяч гривен (в эквиваленте) до 30 тысяч гривен (в эквиваленте).

Вместе с тем украинцы по-прежнему смогут снимать с гривневых платежных карт за границей 50 тысяч гривен (в эквиваленте) в месяц. В то же время лимит на снятие наличной валюты с гривневых платежных карт за границей изменен с ежемесячного на еженедельный: 12,5 тысяч гривен (в эквиваленте) на семь календарных дней.

Национальный банк принимает отдельные меры для минимизации расходования международных резервов на неприоритетные в военное время направления,

– объяснили в НБУ.

Также с сегодняшнего дня (21 июля) регулятор позволит банкам продавать безналичную валюту гражданам с последующим размещением на депозит на срок от трех календарных месяцев без права досрочного расторжения в пределах ежемесячного лимита 50 тысяч гривен (в эквиваленте).

Это создаст альтернативу вложению средств в наличную валюту, что уменьшит спрос на нее и давление на обменный курс в наличном сегменте валютного рынка,

– считают в НБУ.

Может заинтересовать – интервью с секретарем СНБО Алексеем Даниловым: смотрите видео

– это криптобиржа, демонстрирующая один из самых высоких темпов роста в мире. Уже более 3 миллионов пользователей покупают, продают криптовалюту и торгуют популярными монетами по разным типам контрактов вместе с Bybit.