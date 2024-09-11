Какие курсы валют установил НБУ

Официальный курс доллара несколько вырос за последние сутки. Зато курс евро почти остался без изменений - валюта всего потеряла одну копейку в цене.

Официальный курс 11 сентября

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,14 гривны. То есть цена валюты выросла на 5 копеек.

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Официальный курс евро взамен составляет 45,37 гривны. Соответственно, цена этой валюты упала на 1 копейку.

По состоянию на 12 сентября, курс от НБУ будет такой:

доллар – 41,18 гривны,

евро – 45,48 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 11 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41 гривны, а продажа – 41,41 гривны .

покупка – а продажа – . В обменниках: покупка – на уровне 40,80 гривны , а продажа – 41,46 гривны .

покупка – на уровне , а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,33 гривны, а продажа – 41,40 гривны.

За сколько можно купить доллар на этой неделе

Как спрогнозировала для 24 Канала банкир Анна Золотько, на межбанке на этой неделе цена доллара может достичь до 41,50 гривны.

В то же время на прошлой неделе на межбанке котировки опустились ниже отметки 41 гривен за доллар – до 40,91 гривны за доллар.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Курс на межбанке будет в коридоре от 40,90 гривны до 41,50 гривны за доллар. А стоимость доллара в наличном сегменте будет в диапазоне 41,30 – 41,70 гривен за доллар.

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