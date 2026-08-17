НБУ обвинил "Укрпочту" в "отмывании средств": Смилянский прокомментировал события

Национальный банк Украины подозревает компанию "Укрпочта" в отмывании значительной суммы средств. Речь идет о 11 миллиардах гривен – за период с 2022 по 2023 годы.

Что говорит Смилянский об обвинениях в отмывании средств

В то же время Смилянский заявил, что ответственность возлагают исключительно на Укрпочту, о чем он сообщил в комментарии "Суспильному".

Он, в частности, отметил, что Нацбанк не сообщает, каким образом пришел к выводу, что сданные "Укрпочтой" наличные средства в "Ощадбанк" были "похищенными".

Игорь Смилянский Генеральный директор "Укрпочты" Если купюры были похищены, то их номера должны были оказаться в базе данных банков еще в 2023 году. Почему же тогда это не было выявлено сразу, а только в 2026-м?

Генеральный директор компании также напомнил, что "Укрпочта" прекратила сотрудничество с компаниями, предоставляющими терминалы для пополнения наличных. И это произошло в 2023 году.

Получается, что мы отреагировали раньше, а ответственность возлагают исключительно на "Укрпочту". Это удобно, потому что в пресс-релизах всегда виновата "Укрпочта". Я понимаю, что в принципе во всем виноват Смилянский – даже в курсе доллара или ставке рефинансирования,

– сказал Смилянский.

Он подчеркнул, что обвинения Национального банка в адрес компании "Укрпочта" легко опровергнуть документами. Игорь Смилянский также добавил, что обвинения НБУ часто лишены логики.

Напомним, что в Нацбанке выяснили, что "Укрпочта" могла помочь "отмыть" 11 миллиардов гривен в первый год полномасштабного вторжения. Об этом говорится в расследовании "Экономической газеты".

Согласно данным, компания "Укрпочта" принимала наличную выручку от компаний. Ее общая сумма составила 11,9 миллиарда гривен, из которых 11,4 миллиарда гривен поступили от шести ООО. Главная претензия НБУ заключается в том, что "Укрпочта" в это время не принимала мер финансового мониторинга.

В частности, в НБУ уже требовали увольнения Смилянского. Сам Смилянский также прокомментировал подобные заявления.