Що каже Смілянський про звинувачення щодо відмивання коштів
Водночас Смілянський заявив, що відповідальність перекладають лише на Укрпошту, про що він повідомив у коментарі Суспільному.
Він, зокрема, зазначив, що Нацбанк не повідомляє, яким чином вирахував, що здана Укрпоштою готівка до Ощадбанку була "краденою".
Якщо купюри були викрадені, то їхні номери мали бути в базі даних банків ще у 2023 році. Чому тоді це не було виявлено одразу, а лише у 2026-му?
Гендиректор компанії також нагадав, що Укрпошта припинила співпрацю з компаніями терміналів для поповнення готівки. І це відбулося у 2023 році.
Виходить, що ми зреагували раніше, а відповідальність перекладають лише на Укрпошту. Це зручно, бо в пресрелізах завжди винна Укрпошта. Я розумію, що базово винен Смілянський у всьому – навіть у курсі долара чи ставці рефінансування,
– сказав Смілянський.
Він наголосив, що звинувачення Національного банку щодо компанії Укрпошта легко спростувати документами. Ігор Смілянський також додав, що звинувачення НБУ часто позбавлені логіки.
Нагадаємо, що у Нацбанку виявили, що Укрпошта могла допомогти "відмити" 11 мільярдів гривень у перший рік повномасштабного вторгнення. Про це йдеться у розслідуванні ЕП.
Згідно з даними, компанія Укрпошта приймала готівкову виручку в компаній. Її загальна сума – 11,9 мільярда гривень, з яких 11,4 мільярда гривень надійшли від шести ТОВ. Головна претензія НБУ полягає в тому, що Укрпошта у цей час не вживала заходів фінансового моніторингу.
Зокрема, в НБУ вже вимагали звільнення Смілянського. Сам Смілянський також прокоментував подібні заяви.