Що каже Смілянський про звинувачення щодо відмивання коштів

Водночас Смілянський заявив, що відповідальність перекладають лише на Укрпошту, про що він повідомив у коментарі Суспільному.

Він, зокрема, зазначив, що Нацбанк не повідомляє, яким чином вирахував, що здана Укрпоштою готівка до Ощадбанку була "краденою".

Ігор Смілянський Генеральний директор Укрпошти Якщо купюри були викрадені, то їхні номери мали бути в базі даних банків ще у 2023 році. Чому тоді це не було виявлено одразу, а лише у 2026-му?

Гендиректор компанії також нагадав, що Укрпошта припинила співпрацю з компаніями терміналів для поповнення готівки. І це відбулося у 2023 році.

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Виходить, що ми зреагували раніше, а відповідальність перекладають лише на Укрпошту. Це зручно, бо в пресрелізах завжди винна Укрпошта. Я розумію, що базово винен Смілянський у всьому – навіть у курсі долара чи ставці рефінансування,

– сказав Смілянський.

Він наголосив, що звинувачення Національного банку щодо компанії Укрпошта легко спростувати документами. Ігор Смілянський також додав, що звинувачення НБУ часто позбавлені логіки.

Нагадаємо, що у Нацбанку виявили, що Укрпошта могла допомогти "відмити" 11 мільярдів гривень у перший рік повномасштабного вторгнення. Про це йдеться у розслідуванні ЕП.

Згідно з даними, компанія Укрпошта приймала готівкову виручку в компаній. Її загальна сума – 11,9 мільярда гривень, з яких 11,4 мільярда гривень надійшли від шести ТОВ. Головна претензія НБУ полягає в тому, що Укрпошта у цей час не вживала заходів фінансового моніторингу.

Зокрема, в НБУ вже вимагали звільнення Смілянського. Сам Смілянський також прокоментував подібні заяви.