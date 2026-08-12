Які нові правила запроваджує Укрпошта
Нові правила набудуть чинності після доопрацювання ІТ-систем і оформлення відповідних юридичних документів, про що йдеться на сайті.
- РНОКПП не потрібно буде надавати при оплаті готівкою мобільного зв’язку;
- житлово-комунальних та інших послуг до 5 тисяч гривень (крім платежів до бюджету);
- при поповненні банківської картки готівкою до 5 тисяч гривень.
Наразі Укрпошта вносить зміни у програмне забезпечення. Зокрема, зміни запрацюють у відділеннях після завершення технічного оновлення
Також стане простіше клієнтам, які здійснюють кілька операцій за один візит. Якщо людина вже пройшла верифікацію за РНОКПП у межах одного кошика, повторно проходити її для кожної наступної відповідної послуги не потрібно,
– пояснили у повідомленні.
Українцям нагадали, що дискусія розпочалася після того, як компанія Укрпошта повідомила, що має запровадити зміни з 1 серпня.
Щодо житлово-комунальних платежів – НБУ надав пояснення:
- при готівковій оплаті достатньо ПІБ платника;
- при безготівковій – персональні дані платника не є обов’язковими реквізитами квитанції;
- номер платіжної картки при оплаті карткою може відображатися у маскованому вигляді.
Оскільки ця позиція відповідає інтересам клієнтів та пропозиціям Укрпошти щодо мінімізації персональних даних, компанія бере її за основу та відповідно змінює процес обслуговування при оплаті житлово-комунальних послуг,
– додали у заяві.
Наголошується, що позиція НБУ наразі викладена лише у публічному роз’ясненні. Водночас Укрпошта пропонує Нацбанку продовжити спільну роботу.
Гедиректор Укрпошти Ігор Смілянський вже раніше звертався до українців та закликав обов’язково утилізувати чеки з даними вдома, якщо в них не буде потреби. Він додав, що всю інформацію про оплати компанія зберігає в електронному вигляді.
У Національному банку оприлюднили інформацію щодо ситуації. Регулятор повідомив, що не вимагає зазначення податкового номера та повного номера платіжної картки на квитанціях.