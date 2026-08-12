Какие новые правила вводит "Укрпочта"

Новые правила вступят в силу после доработки ИТ-систем и оформления соответствующих юридических документов, о чем говорится на сайте.

РНОКПП не нужно будет предоставлять при оплате наличными услуг мобильной связи;

за жилищно-коммунальные и другие услуги на сумму до 5 тысяч гривен (кроме платежей в бюджет);

при пополнении банковской карты наличными на сумму до 5 тысяч гривен.

В настоящее время Укрпочта вносит изменения в программное обеспечение. В частности, изменения начнут действовать в отделениях после завершения технического обновления

Также станет проще клиентам, которые совершают несколько операций за один визит. Если человек уже прошел верификацию по РНОКПП в рамках одной корзины, повторно проходить ее для каждой следующей соответствующей услуги не нужно,

– пояснили в сообщении.

Украинцам напомнили, что дискуссия началась после того, как компания "Укрпочта" сообщила , что должна ввести изменения с 1 августа.

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Что касается жилищно-коммунальных платежей, НБУ дал разъяснение:

при оплате наличными достаточно ФИО плательщика;

при безналичной оплате – персональные данные плательщика не являются обязательными реквизитами квитанции;

номер платежной карты при оплате картой может отображаться в замаскированном виде.

Поскольку эта позиция соответствует интересам клиентов и предложениям Укрпочты по минимизации персональных данных, компания принимает ее за основу и соответствующим образом изменяет процесс обслуживания при оплате жилищно-коммунальных услуг,

– добавили в заявлении.

Отмечается, что позиция НБУ на данный момент изложена лишь в публичном разъяснении. В то же время "Укрпочта" предлагает Нацбанку продолжить совместную работу.

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский уже ранее обращался к украинцам и призывал обязательно утилизировать чеки с данными дома, если в них нет необходимости. Он добавил, что всю информацию об оплатах компания хранит в электронном виде.

В Национальном банке обнародовали информацию о сложившейся ситуации. Регулятор сообщил, что не требует указания налогового номера и полного номера платежной карты на квитанциях.