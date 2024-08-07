Официальный курс вскоре будет ниже 41 гривны

НБУ опустил курсы официальных валют. Доллар потерял 16 копеек, а евро аж 35 копеек. Обе валюты возвращаются к отметкам ниже 41 гривны и 45 гривен соответственно.

Официальный курс 7 августа

По данным НБУ официальный курс доллара торгуется по 41,03 гривны за доллар. То есть цена упала на 16 копеек.

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Официальный курс евро зато существенно подорожал до 44,79 гривны за евро. Соответственно, цена этой валюты упала на 35 копеек.

На завтра, 8 августа, курс он НБУ будет таким:

доллар – 40,98 гривны за валюту,

евро – 44,76 гривны за валюту.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 7 августа курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 40,90 гривны, а продажа – 41,41 37 гривны.

покупка – 40,90 гривны, а продажа – 41,41 37 гривны. В обменниках: покупка – на уровне 41 гривны, а продажа – 41,40 гривны.

покупка – на уровне 41 гривны, а продажа – 41,40 гривны. На черном рынке: покупка – 41,21 гривны, а продажа – 41,30 гривны.

Какую из иностранных валют покупать выгоднее

В разговоре с 24 Каналом банкир Сергей Фурса объяснил, что для сбережения человеку стоит держать средства в разных валютах. Единственное правило – не под "подушкой".

Сергей Фурса Инвестиционный банкир Эти деньги должны во что-то быть вложены, чтобы приносить вам проценты.

По словам Фурсы, среди лучших вариантов вложения валюты есть:

ОВГЗ – если сбережения хранятся в гривнах,

Государственные ценные бумаги, номинированные в долларах – если сбережения в валюте.

Инвестирование в государственные ценные бумаги может принести 3 – 4% доходности.