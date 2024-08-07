Официальный курс вскоре будет ниже 41 гривны
НБУ опустил курсы официальных валют. Доллар потерял 16 копеек, а евро аж 35 копеек. Обе валюты возвращаются к отметкам ниже 41 гривны и 45 гривен соответственно.
Официальный курс 7 августа
По данным НБУ официальный курс доллара торгуется по 41,03 гривны за доллар. То есть цена упала на 16 копеек.
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Официальный курс евро зато существенно подорожал до 44,79 гривны за евро. Соответственно, цена этой валюты упала на 35 копеек.
На завтра, 8 августа, курс он НБУ будет таким:
- доллар – 40,98 гривны за валюту,
- евро – 44,76 гривны за валюту.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 7 августа курс доллара на наличном рынке составлял:
- В банках: покупка – 40,90 гривны, а продажа – 41,41 37 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 41 гривны, а продажа – 41,40 гривны.
- На черном рынке: покупка – 41,21 гривны, а продажа – 41,30 гривны.
Какую из иностранных валют покупать выгоднее
В разговоре с 24 Каналом банкир Сергей Фурса объяснил, что для сбережения человеку стоит держать средства в разных валютах. Единственное правило – не под "подушкой".
Эти деньги должны во что-то быть вложены, чтобы приносить вам проценты.
По словам Фурсы, среди лучших вариантов вложения валюты есть:
- ОВГЗ – если сбережения хранятся в гривнах,
- Государственные ценные бумаги, номинированные в долларах – если сбережения в валюте.