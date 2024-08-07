Офіційний курс 7 серпня

За даними НБУ офіційний курс долара торгується за 41,03 гривні за долар. Тобто ціна впала на 16 копійок.

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Офіційний курс євро натомість суттєво подорожчав до 44,79 гривні за євро. Відповідно, ціна цієї валюти впала на 35 копійок.

На завтра, 8 серпня, курс він НБУ буде таким:

долар – 40,98 гривні за валюту,

євро – 44,76 гривні за валюту.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 7 серпня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 40,90 гривні, а продаж – 41,37 гривні.

купівля – 40,90 гривні, а продаж – 41,37 гривні. В обмінниках: купівля – на рівні 41 гривні, а продаж – 41,40 гривні.

купівля – на рівні 41 гривні, а продаж – 41,40 гривні. На чорному ринку: купівля – 41,21 гривні, а продаж – 41,30 гривні.

Яку з іноземних валют купувати вигідніше

У розмові з 24 Каналом банкір Сергій Фурса пояснив, що для заощадження людині варто тримати кошти у різних валютах. Єдине правило – не під "подушкою".

Сергій Фурса Інвестиційний банкір Ці гроші мають у щось бути вкладені, щоб приносити вам відсотки.

За словами Фурси, серед найкращих варіантів вкладання валюти є:

ОВДП – якщо заощадження зберігаються в гривнях,

Державні цінні папери, номіновані у доларах – якщо збереження у валюті.

Цікаво! Інвестування в державні цінні папери може принести 3 – 4% дохідності.

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