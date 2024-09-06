Цена доллара обвалилась

Доллар снова вернулся к границе в 41 гривну – цена валюты опустилась за последние сутки сразу на 19 копеек. Евро же потеряло лишь 2 копейки от предыдущей цены.

Официальный курс 5 сентября

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,08 гривны. То есть цена валюты упала на 19 копеек.

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Официальный курс евро взамен составляет 45,58 гривны. Соответственно, цена этой валюты упала на 2 копейки.

По состоянию на 9 сентября, курс от НБУ будет такой:

доллар – 41,01 гривны,

евро – 45,55 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 6 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41 гривны , а продажа – 41,45 гривны .

покупка – , а продажа – . В обменниках: покупка – на уровне 40,73 гривны , а продажа – 41,50 гривны .

покупка – на уровне , а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,31 гривны, а продажа – 41,40 гривны.

Прогноз курс доллара и евро с 9 сентября

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу сообщил, что общие валютные коридоры останутся на уровне предыдущей недели.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Другими словами, курсы валют "закрепятся" на новых рубежах без неожиданных "атак" или "отступлений".

Поэтому система изменений, которая была образована через режим управляемой гибкости, будет сохранена, а колебания в ежедневном разрезе будут незначительными и ожидаемыми.

Обратите внимание! В период с 9 сентября по 15 сентября ожидают, что на межбанке курс составит – 41 – 41,6 гривны за доллар и 44 – 46 гривны за евро, а на наличном – 41,2 – 41,8 гривны за доллар и 44 – 46,5 гривны за евро.

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