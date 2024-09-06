Офіційний курс 5 вересня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,08 гривні. Тобто ціна валюти впала на 19 копійок.

Читайте також Україні виділять додаткові 40 мільйонів євро

Офіційний курс євро натомість становить 45,58 гривні. Відповідно, ціна цієї валюти впала на 2 копійки.

Станом на 9 вересня, курс від НБУ буде такий:

долар – 41,01 гривні,

євро – 45,55 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 6 вересня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41 гривні , а продаж – 41,45 гривні .

купівля – , а продаж – . В обмінниках: купівля – на рівні 40,73 гривні , а продаж – 41,50 гривні .

купівля – на рівні , а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,31 гривні, а продаж – 41,40 гривні.

Прогноз курс долара та євро з 9 вересня

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу повідомив, що загальні валютні коридори залишаться на рівні попереднього тижня.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Іншими словами, курси валют "закріпляться" на нових рубежах без неочікуваних "атак" чи "відступів".

Відтак система змін, яка була утворена через режим керованої гнучкості, буде збережена, а коливання у щоденному розрізі будуть незначними та очікуваними.

Зверніть увагу! У період з 9 вересня по 15 вересня очікують, що на міжбанку курс становитиме – 41 – 41,6 гривні за долар та 44 – 46 гривні за євро, а на готівковому – 41,2 – 41,8 гривні за долар та 44 – 46,5 гривні за євро.

Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з WhiteBIT. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.