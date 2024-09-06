Кошти на енергетичну інфраструктуру

У мережі X (колишній Twitter) президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Україні виділять кошти у розмірі 40 мільйонів євро. Ці кошти підуть на ремонт енергоінфраструктури.

Читайте також Як спека впливає на роботу електростанцій

Урсула фон дер Ляєн Президентка Єврокомісії Росія безжально атакує енергетичну інфраструктуру України. Незабаром температура знизиться, тому ми посилюємо гуманітарну допомогу українцям, які цього потребують.

Ще у червні цього року прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі телемарафону повідомив, що Росія пошкодила або зруйнувала 73% ТЕС в Україні. Водночас під час масових атак було зруйновано 42 енергоблоки.

Цікаво! Незабаром президент США Джо Байден оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на суму у 250 мільйонів доларів. Як додав глава Пентагона Ллойд Остін перед засіданням "Рамштайну", це фінансування може збільшить "можливості для задоволення зростаючих потреб України".