Що відбувається з електростанціями у спеку

Спека по-різному впливає на різні типи електростанцій. У коментарі 24 Каналу експерт В'ячеслав Панов пояснив, що висока температура протягом довгого періоду, стане причиною збільшення споживання води, як промисловими, так і побутовими споживачами. А це може стати проблемою для гідроелектростанцій (ГЕС).

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В'ячеслав Панов Генеральний менеджер у сфері зеленого переходу DiXi Group, проєкт "Офіс зеленого переходу" Це у сукупності з підвищеним випаровуванням води з поверхні водосховищ і живлячої річкової системи може привести до обміління водосховищ. При цьому, для підтримки рівня води у водосховищах, необхідного для забезпечення постачання води споживачам, потенціал використання води на ГЕС буде значно обмеженим.

Зменшення маневрової електричної потужності, що виникає завдяки роботі ГЕС, приведе до послаблення енергосистеми. До того ж при обмілінні невеликих річок, малі станції можуть втратити значну часину свого потенціалу використання.

Якою буде ситуація на інших типах електростанцій:

Вітрові електростанції

У деяких регіонах під час спеки вітрова активність знижується, відповідно обсяги електроенергії, що виробляється, зменшуються. До того ж високі температури можуть негативно вплинути на саме обладнання, через зниження ефективності охолоджувальних елементів.

Слід зазначити, що спекотна погода може викликати локальні вітрові ефекти, такі як бризи, які можуть посилювати вітрову активність на берегових територіях. У деяких регіонах спекотна погода може бути пов'язана з сильнішими вітрами вдень через посилення різниці температур між землею та водою. Тому вплив тривалих періодів спекотної погоди на роботу вітрогенераторів залежатиме від конкретних кліматичних умов регіону,

– зазначає Панов.

Сонячні електростанції

У сонячних панелей є оптимальна температура для їх використання. Переважно це 25°C. Така температура дозволяє досягти максимальної ефективності під час експлуатації обладнання, при цьому, не пошкодивши інструментарій панелі.

Зверніть увагу! Підвищення температури може понизити ККД панелей на орієнтовно 0,3 – 0,5%.

Теплові електростанції

До такого типу електростанцій відносяться АЕС та ТЕС. Значне підвищення температури може негативно вплинути на обладнання цих станцій. Річ тім, що парові труби охолоджують водою з штучних або природних водойм.

Ефективність парових турбін значною мірою залежить від температури охолоджувальної води, яка прокачується через їх конденсатори. Парові турбіни розраховані на роботу при використанні відносно "теплої" охолоджувальної води в літній період, але при підвищенні її температури ефективність турбін знижується. Ступінь зниження ефективності залежить від конкретних умов експлуатації та конструктивних особливостей турбіни й системи охолодження. Проте загалом для багатьох парових турбін зниження ефективності може становити приблизно 0,1 – 0,5% на кожен градус підвищення температури охолоджувальної води,

– наголошує Панов.

Тобто, при зростанні температури, парові труби вироблятимуть менший обсяг електроенергії, при цьому, витрати палива стануть більшими. До того ж зросте рівень забруднюваності повітря через надмірні викиди діоксиду вуглецю (СО2).

Біоенергетика

Значна частина біомаси, що використовується як паливо, зокрема для ТЕС та ТЕЦ, виробляється завдяки сільськогосподарській діяльності. Ця галузь є однією з найбільш уразливих до зростання температури.

Сільське господарство є одною з найбільш чутливою до зміни клімату галузей. Підвищення температури та тривалі посухи негативно вплинуть на врожайність культур і, відповідно, на кількість доступних для енергетичного використання пожнивних решток, приріст зеленої маси енергетичних та силосних культур,

– уточнює експерт.

Водночас при високій температурі є значний ризик втратити запаси біомаси. Це пов'язано з пожежами, які виникають під час посух.

Зауважте! Панов наголошує на тому, що висока температура може негативно вплинути і на системи передачі та розподілення електроенергії. Річ у тім, що при температурах вище 30°C значно зростає ризик виникнення аварій та пошкодження обладнання.