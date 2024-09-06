Что происходит с электростанциями в жару

Жара по-разному влияет на разные типы электростанций. В комментарии 24 Каналу эксперт Вячеслав Панов объяснил, что высокая температура в течение долгого периода, станет причиной увеличения потребления воды, как промышленными, так и бытовыми потребителями. А это может стать проблемой для гидроэлектростанций (ГЭС).

Читайте также Рейтинг Украины в нацвалюте повысили: на это повлияла реструктуризация долга

Вячеслав Панов Генеральный менеджер в сфере зеленого перехода DiXi Group, проект "Офис зеленого перехода" Это в совокупности с повышенным испарением воды с поверхности водохранилищ и питающей речной системы может привести к обмелению водохранилищ. При этом, для поддержания уровня воды в водохранилищах, необходимого для обеспечения поставок воды потребителям, потенциал использования воды на ГЭС будет значительно ограниченным.

Уменьшение маневровой электрической мощности, возникающей благодаря работе ГЭС, приведет к ослаблению энергосистемы. К тому же при обмелении небольших рек, малые станции могут потерять значительную часть своего потенциала использования.

Какой будет ситуация на других типах электростанций:

Ветровые электростанции

В некоторых регионах во время жары ветровая активность снижается, соответственно объемы электроэнергии, вырабатываемой, уменьшаются. К тому же высокие температуры могут негативно повлиять на само оборудование, из-за снижения эффективности охлаждающих элементов.

Следует отметить, что жаркая погода может вызвать локальные ветровые эффекты, такие как бризы, которые могут усиливать ветровую активность на береговых территориях. В некоторых регионах жаркая погода может быть связана с более сильными ветрами днем из-за усиления разницы температур между землей и водой. Поэтому влияние длительных периодов жаркой погоды на работу ветрогенераторов будет зависеть от конкретных климатических условий региона,

– отмечает Панов.

Солнечные электростанции

У солнечных панелей есть оптимальная температура для их использования. Преимущественно это 25°C. Такая температура позволяет достичь максимальной эффективности при эксплуатации оборудования, при этом, не повредив инструментарий панели.

Обратите внимание! Повышение температуры может снизить КПД панелей на ориентировочно 0,3 – 0,5%.

Тепловые электростанции

К такому типу электростанций относятся АЭС и ТЭС. Значительное повышение температуры может негативно повлиять на оборудование этих станций. Дело в том, что паровые трубы охлаждают водой из искусственных или природных водоемов.

Эффективность паровых турбин в значительной степени зависит от температуры охлаждающей воды, которая прокачивается через их конденсаторы. Паровые турбины рассчитаны на работу при использовании относительно "теплой" охлаждающей воды в летний период, но при повышении ее температуры эффективность турбин снижается. Степень снижения эффективности зависит от конкретных условий эксплуатации и конструктивных особенностей турбины и системы охлаждения. Однако в целом для многих паровых турбин снижение эффективности может составлять примерно 0,1 – 0,5% на каждый градус повышения температуры охлаждающей воды,

– отмечает Панов.

То есть, при росте температуры, паровые трубы будут производить меньший объем электроэнергии, при этом, расходы топлива станут больше. К тому же возрастет уровень загрязняемости воздуха из-за чрезмерных выбросов диоксида углерода (СО2).

Биоэнергетика

Значительная часть биомассы, используемой в качестве топлива, в частности для ТЭС и ТЭЦ, производится благодаря сельскохозяйственной деятельности. Эта отрасль является одной из наиболее уязвимых к росту температуры.

Сельское хозяйство является одной из наиболее чувствительной к изменению климата отраслей. Повышение температуры и длительные засухи негативно повлияют на урожайность культур и, соответственно, на количество доступных для энергетического использования пожнивных остатков, прирост зеленой массы энергетических и силосных культур,

– уточняет эксперт.

В то же время при высокой температуре есть значительный риск потерять запасы биомассы. Это связано с пожарами, которые возникают во время засух.

Заметьте! Панов отмечает, что высокая температура может негативно повлиять и на системы передачи и распределения электроэнергии. Дело в том, что при температурах выше 30°C значительно возрастает риск возникновения аварий и повреждения оборудования.