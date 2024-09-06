Средства на энергетическую инфраструктуру

В сети X (бывший Twitter) президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украине выделят средства в размере 40 миллионов евро. Эти средства пойдут на ремонт энергоинфраструктуры.

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Урсула фон дер Ляйен Президент Еврокомиссии Россия безжалостно атакует энергетическую инфраструктуру Украины. Вскоре температура снизится, поэтому мы усиливаем гуманитарную помощь украинцам, которые в этом нуждаются.

Еще в июне этого года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телемарафона сообщил, что Россия повредила или разрушила 73% ТЭС в Украине. В то же время во время массовых атак было разрушено 42 энергоблока.

Интересно! Вскоре президент США Джо Байден объявит о новом пакете военной помощи Украине на сумму в 250 миллионов долларов. Как добавил глава Пентагона Ллойд Остин перед заседанием "Рамштайн", это финансирование может увеличить "возможности для удовлетворения растущих потребностей Украины".