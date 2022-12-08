НБУ пересмотрел уровень учетной ставки: какая ситуация с инфляцией в Украине

Сегодня НБУ последний раз пересмотрел уровень учетной ставки в этом году. Какое решение приняло правление по монетарной политике, читайте дальше.

Глава Национального Банка Андрей Пышный сообщил во время пресс брифинга, что регулятор сохраняет ставку на уровне 25% годовых, что будет способствовать усилению монетарной трансмиссии, поддержанию курсовой стабильности и постепенному снижению инфляции в 2023 году.

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Он также отметил, что уровень инфляции в Украине продолжает расти, но несколько медленнее, чем прогнозировал НБУ.

Постепенное усиление монетарных условий после июньского повышения учетной ставки до 25% и фиксация официального курса гривни играют важную роль для стабилизации инфляционных ожиданий.

– отметил Пышный.

Что прогнозировали банкиры

Банкиры, в комментарии 24 канала, отмечали, что обоснованных причин для повышения учетной ставки нет. По мнению Ивана Свитека, дальнейшее увеличение ставки не принесет никакой пользы, поскольку одной из главных задач, преследуемых НБУ при повышении ставки, был рост доходности депозитов. И пока на рынке все еще сохраняется потенциал для увеличения ставок по вкладам, смысла повышения учетной ставки нет.

Циклы поднятия учетной ставки в 2022 году

В январе НБУ повысил учетную ставку с 9% до 10% годовых.

Во время следующего пересмотра в марте, несмотря на начало полномасштабной войны, регулятор решил оставить ее на уровне 10% годовых.

Однако 3 июня Нацбанк резко повысил ставку до 25% годовых и с тех пор сохраняет ее на этом уровне.

Изменение учетной ставки – важный сигнал для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в национальной валюте.