Официальные валюты поднялись: сколько стоит доллар и евро

За последние сутки официальный доллар прибавил в цене на 13 копеек, а европейская валюта – на 18 копеек. В то же время ожидается, что валюты завтра, 20 марта, почти не изменятся в цене.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,56 гривны. То есть цена валюты выросла на 13 копеек против 18 марта. Официальный курс евро в свою очередь составляет 45,34 гривны. То есть цена выросла на 18 копеек.

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По состоянию на 20 марта курс НБУ будет такой:

доллар – 41,57 гривны,

евро – 45,32 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 19 марта курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,30 гривны , продажа – по 41,90 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,65 гривны , продажа – по 41,65 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 41,13 гривны, продажа – по 41,70 гривны.

Теряет ли доллар свои позиции

В комментарии для 24 Канала финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал, что доллар снижается по отношению к мировым валютам из-за протекционной политики Дональда Трампа. В то же время евро начало расти из-за перетока валюты в Европу.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Таким образом, европейская валюта сейчас значительно "прибавила" в цене относительно американской валюты.

Кроме того, по словам аналитика, Украина все больше будет работать с еврозоной и европейской валютой, ведь Европа рассматривает включение страны в ЕС до 2030 года. Несмотря на это не означает, что Украина войдет в еврозону.

Обратите внимание! Как сообщают в Reuters, в начале марта индекс доллара относительно основных мировых валют снизился до 105,46 пункта, а это худший показатель с декабря 2024 года.