Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,56 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 13 копійок проти 18 березня. Офіційний курс євро натомість становить 45,34 гривні. Тобто ціна виросла на 18 копійок.

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Станом на 20 березня курс НБУ буде такий:

долар – 41,57 гривні,

євро – 45,32 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 19 березня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,30 гривні , продаж – по 41,90 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,65 гривні , продаж – по 41,65 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 41,13 гривні, продаж – по 41,70 гривні.

Чи втрачає долар свої позиції

У коментарі для 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин розповів, що долар знижується стосовно світових валют через протекційну політику Дональда Трампа. Водночас євро почало зростати через перетік валюти в Європу.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Таким чином, європейська валюта зараз значно "прибавила" в ціні щодо американської валюти.

Крім того, за словами аналітика, Україна все більше працюватиме з єврозоною й європейською валютою, адже Європа розглядає включення країни до ЄС до 2030 року. Попри це не означає, що Україна увійде до єврозони.

Зверніть увагу! Як повідомляють в Reuters, на початку березня індекс долара щодо основних світових валют знизився до 105,46 пункту, а це найгірший показник від грудня 2024 року.