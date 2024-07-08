Меньше, чем на прошлой неделе: сколько валюты продал НБУ на межбанковском рынке

С 1 по 5 июля Национальный банк Украины продал на межбанковском рынке 631,66 миллиона долларов. В то же время покупка составила лишь 750 тысяч долларов.

Продажа превышает покупку

Согласно данным, Нацбанк продал 631,66 миллиона долларов, что на 39,3 миллиона долларов меньше, чем на прошлой неделе.

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В течение этой же недели Нацбанк купил 750 тысяч долларов, что на 260 тысяч больше, чем неделей ранее. Всего с начала года Нацбанк продал 14,9 миллиарда долларов, тогда как купил лишь 117,3 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что Правление Национального банка 25 января приняло решение оставить учетную ставку на уровне 15%.

Это решение связано с необходимостью поддерживать курсовую устойчивость, сохранять умеренную инфляцию в 2024 году и приближать ее к целевому диапазону 5%.

2 октября 2023 года Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября 2023 года, официальный курс доллара начал меняться – впервые с июля 2022 года.