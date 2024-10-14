Почти 900 миллионов долларов: НБУ снова продал валюту

За прошедшую неделю НБУ успел продать 877,4 миллиона долларов на межбанке. Зато покупка составила всего 600 тысяч долларов.

НБУ продал валюту

С 7 по 11 октября НБУ продал 877,4 миллиона долларов. Это на 156,25 миллиона долларов больше чем на предыдущей неделе.

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Заметьте! НБУ впервые за 5 недель купил валюту – 600 тысяч долларов.

С начала года Нацбанк успел продать почти 25 миллиардов долларов и купить 119,8 миллиона долларов.

25 января НБУ объявил о решении сохранить учетную ставку на уровне 15%. Он заявил, что эта мера направлена на сохранение курсовой стабильности и удержание умеренной инфляции в течение 2024 года с целью удержания инфляции в пределах целевого диапазона 5%.

Напомним! 2 октября 2023 НБУ объявил о существенных изменениях в своей монетарной политике, отойдя от режима фиксированного обменного курса. В результате, начиная с 3 октября 2023, официальный обменный курс доллара колеблется в контролируемых пределах.