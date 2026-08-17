Решение найдено: что делать украинцам, у которых не хватает стажа для выхода на пенсию

В 2027 году, чтобы человек смог выйти на пенсию в 60 лет, ему необходимо иметь не менее 34 лет страхового стажа. Если человеку не хватает стажа, то есть выход.

Что делать, если не хватает стажа

Украинцы могут доплатить стаж, о чем говорится на сайте Государственной налоговой службы.

Например, можно заключить договор как минимум на год и вносить взносы ежемесячно. В настоящее время минимальный размер единого взноса составляет 1 902,34 гривны в месяц.

Также есть возможность уплатить взносы за прошлые периоды. Минимальный взнос составляет 3 804,68 гривны за каждый месяц. Но стоит отметить, что сумму необходимо внести полностью – в течение 10 дней после заключения договора.

Важный нюанс заключается в том, что докупить страховой стаж можно только за периоды, когда человек:

не работала официально;

не вела предпринимательскую деятельность.

Если лицо было застраховано, но взносы не уплачивало, то такой стаж доплатить нельзя.

Кроме того, заключить договор можно только с 16 лет.

Напомним, что в 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. Ежегодно страховой стаж, дающий право выйти на пенсию в 60 лет, увеличивается на 12 месяцев. Уже в 2028 году он составит 35 лет.

В то же время иногда страховой стаж могут не зачесть. В частности, из-за ошибок в трудовой книжке.