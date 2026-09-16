Если стажа недостаточно: какова будет пенсия

В 2026 году минимальный возраст выхода на пенсию составляет 60 лет. Чтобы получать выплаты с этого возраста, человек должен иметь не менее 33 лет страхового стажа.

Что будет, если не хватает стажа для выхода на пенсию

В частности, минимальный стаж на данный момент составляет 15 лет, что сообщается в Пенсионном фонде Украины.

Он позволяет выйти на пенсию в 65 лет.

Если у человека 14 лет стажа или меньше, то пенсия ему не полагается. В таких обстоятельствах человек может получать только социальную помощь.

Также закон позволяет докупить страховой стаж. Минимальный ежемесячный взнос составляет 1 902,34 гривны или 22% от минимальной зарплаты.

Напомним, что в настоящее время минимальная зарплата составляет 8 647 гривен. До конца 2027 года она не изменится.

Кроме того, можно выкупить стаж за прошлые неофициальные периоды работы. Но минимальный взнос в этом случае несколько выше. Он составляет уже 3 804,68 гривны. Такую сумму также следует выплачивать ежемесячно.

Напомним, что украинцы могут выйти на пенсию досрочно, то есть раньше 60 лет. Но для этого они должны работать по определенной специальности.

А со 2 августа уже действуют новые правила начисления стажа. Отныне периоды работы зачисляются в страховой стаж, даже если работодатель не уплатил ЕСВ. Но при условии, что он подал отчетность и начислил взносы в сумме не менее минимальной.