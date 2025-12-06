Не всем об этом рассказывают: как меняется пенсия после 65 лет

После 65 лет пенсия в Украине может измениться, но об этом знают далеко не все. Часть украинцев получает надбавки, перерасчеты и доплаты. От чего зависит увеличение выплат и какие условия нужно выполнить, читайте далее.

Что ждет пенсионеров после 65 лет?

Достигнув 65 лет, украинцы входят в новую категорию, где государство само позаботится об увеличении выплат: без лишних заявлений или очередей. Это правило касается тех, кто уже не работает и получает выплаты по закону о пенсионном обеспечении, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Хотя 40% от минимальной зарплаты на первый взгляд выглядит скромно, на практике эта планка помогает защитить пенсионеров от падения доходов в периоды, когда цены на продукты и лекарства растут быстрее, чем зарплаты.

Чтобы получить такую доплату, необходимо выполнить несколько условий:

быть неработающим пенсионером;

иметь страховой стаж не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин;

получать пенсию по закону о пенсионном обеспечении (по возрасту, инвалидности, потере кормильца или по выслуге лет);

фактическая пенсия не должна превышать определенную государством планку (примерно 40% минимальной зарплаты).

Заметьте! Для тех, кто продолжает работать или зарегистрирован как ФЛП, надбавку назначают только после увольнения или прекращения предпринимательской деятельности.Какая минимальная пенсия после 65 лет?

В разные годы минимальная пенсионная гарантия для 65 летних менялась вместе с минимальной зарплатой. По данным ПФУ, например, в 2024 году гарантированная сумма повышалась дважды: сначала до 2 840 гривен, а с апреля уже до 3 200 гривен.

В то же время с марта 2025 года, с учетом индексации, минимальная выплата для этой категории пенсионеров составляет от 3 758 гривен. Важно, что все перерасчеты происходят автоматически, поэтому дополнительно обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

Что проверить, если вам не сделали перерасчет?

Если по достижении 65 лет пенсия не выросла, стоит пройтись по нескольким ключевым пунктам. Часто причина не в ошибке Пенсионного фонда, а в технических или юридических нюансах.

Даже неполный рабочий день или действующий ФЛП блокирует перерасчет. Проверьте, нет ли активной записи в Реестре застрахованных лиц.

Нехватка даже нескольких месяцев стажа может стать основанием для отказа.

Льготные, "специальные" и ведомственные пенсии не подпадают под правило "40% от минимальной зарплаты".

Что еще стоит знать о пенсиях в Украине: коротко о главном