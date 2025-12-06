Не усім про це розповідають: як змінюється пенсія після 65 років

Після 65 років пенсія в Україні може змінитися, але про це знають далеко не всі. Частина українців отримує надбавки, перерахунки та доплати. Від чого залежить збільшення виплат та які умови потрібно виконати, читайте далі.

Що чекає на пенсіонерів після 65 років?

Досягнувши 65 років, українці входять у нову категорію, де держава сама подбає про збільшення виплат: без зайвих заяв чи черг. Це правило стосується тих, хто вже не працює і отримує виплати за законом про пенсійне забезпечення, пише 24 Канал із посиланням на ПФУ.

Хоч 40% від мінімальної зарплати на перший погляд виглядає скромно, на практиці ця планка допомагає захистити пенсіонерів від падіння доходів у періоди, коли ціни на продукти й ліки зростають швидше, ніж зарплати.

Щоби отримати таку доплату, необхідно виконати кілька умов:

бути непрацюючим пенсіонером;

мати страховий стаж не менше 35 років для чоловіків та 30 років для жінок;

отримувати пенсію за законом про пенсійне забезпечення (за віком, інвалідністю, втратою годувальника або за вислугою років);

фактична пенсія не повинна перевищувати визначену державою планку (приблизно 40% мінімальної зарплати).

Зауважте! Для тих, хто продовжує працювати або зареєстрований як ФОП, надбавку призначають лише після звільнення або припинення підприємницької діяльності.Яка мінімальна пенсія після 65 років?

Яка мінімальна пенсія після 65 років?

У різні роки мінімальна пенсійна гарантія для 65 річних змінювалася разом із мінімальною зарплатою. За даними ПФУ, наприклад, у 2024 році гарантована сума підвищувалася двічі: спершу до 2 840 гривень, а з квітня вже до 3 200 гривень.

Водночас з березня 2025 року, з урахуванням індексації, мінімальна виплата для цієї категорії пенсіонерів становить від 3 758 гривень. Важливо, що всі перерахунки відбуваються автоматично, тому додатково звертатися до Пенсійного фонду не потрібно.

Що перевірити, якщо вам не зробили перерахунок?

Якщо після досягнення 65 років пенсія не зросла, варто пройтися по кількох ключових пунктах. Часто причина не в помилці Пенсійного фонду, а в технічних чи юридичних нюансах.

Навіть неповний робочий день або чинний ФОП блокує перерахунок. Перевірте, чи немає активного запису у Реєстрі застрахованих осіб.

Брак навіть кількох місяців стажу може стати підставою для відмови.

Пільгові, "спеціальні" та відомчі пенсії не підпадають під правило "40% від мінімальної зарплати".

Що ще варто знати про пенсії в Україні: коротко про головне