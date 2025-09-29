Проблемы с нефтью и газом: Россия потеряла свои перспективы из-за санкций
- Аналитики прогнозируют рост цены на нефть Urals только при условии выхода России из международной изоляции.
- Россия сталкивается с проблемами в нефтяной и газовой отраслях из-за санкций и роста конкуренции на рынке.
Аналитики Минэкономразвития России прогнозируют повышение средней цены нефти Urals. Она должна вырасти с 58 долларов за баррель в 2025 году до 65 долларов в 2028-м.
Что известно о проблемах России?
Но это возможно только в случае выхода России из международной изоляции, пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Читайте также В России внесли в Думу проект бюджета на три года: его дефицит составит триллионы рублей
В частности обновленный базовый прогноз ведомства оказался критически зависимым от сохранения или отмены международных санкций.
Кроме того, глобальный спрос на нефть растет все медленнее. Соглашение ОПЕК+ пока теряет эффективность, а избыток мощностей на Ближнем Востоке и увеличение добычи в Южной Америке давят на рынок.
В результате стоимость Brent в ближайшие годы может упасть до 60 долларов за баррель, что обвалит и доходы Кремля,
– сообщат в разведке.
В августе 2025 года Urals стоила всего 56,1 доллара за баррель с дисконтом 12,1 доллара к Brent. И возвращение к более выгодному разрыву (речь идет о 1–2 доллара) возможно только при следующих условиях:
- в случае отмены европейского эмбарго;
- в случае исключения российских компаний из американского санкционного списка.
Важно! Без этого российская нефть обречена на скидки.
Однако не менее сложная ситуация и в газовой отрасли России. Правительство страны надеется, что экспорт СПГ вырастет с 34,6 миллиона тонн в 2024 году до 58,4 миллиона тонн в 2028-м.
Однако обеспечить такие объемы невозможно даже за счет "Арктик СПГ 2". Дело в том, что нужны новые проекты, среди которых ключевые находятся под санкциями США.
Проблемы и в переработке нефти. Даже по оптимистичным прогнозам рост экспорта нефтепродуктов с 122,5 миллиона тонн в 2024 году до 134 миллиона в 2028-м возможен только при условии доступа к западному оборудованию.
Обратите внимание! Оно запрещено к поставке еще с 2022 года.
Что происходит с переработкой нефти?
Переработка нефти в России упала ниже 5 миллионов баррелей в сутки. Это самый низкий показатель с апреля 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg.
Причиной являются атаки дронов Украины на российские НПЗ. В частности речь идет о повреждении насосных станций.
Обратите внимание! Атаки украинскими дронами вероятно, заставляют компании перенаправлять нефть на экспортные терминалы.
Что еще известно о нефти и газе из России?
Сейчас украинское оружие успешно парализует российские нефтеперерабатывающие заводы, насосные станции и другие активы, связанные с нефтью. Из-за этого общий экспорт российской нефти упал до самого низкого уровня с начала полномасштабной войны с Украиной.
В частности Евросоюз продолжает покупать российский газ. В июле ЕС импортировал трубопроводного и сжиженного природного газа из России на сумму 955 миллионов евро. Крупнейшими ее покупателями стали Греция и Венгрия.