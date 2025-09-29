Аналитики Минэкономразвития России прогнозируют повышение средней цены нефти Urals. Она должна вырасти с 58 долларов за баррель в 2025 году до 65 долларов в 2028-м.

Что известно о проблемах России?

Но это возможно только в случае выхода России из международной изоляции, пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

В частности обновленный базовый прогноз ведомства оказался критически зависимым от сохранения или отмены международных санкций.

Кроме того, глобальный спрос на нефть растет все медленнее. Соглашение ОПЕК+ пока теряет эффективность, а избыток мощностей на Ближнем Востоке и увеличение добычи в Южной Америке давят на рынок.

В результате стоимость Brent в ближайшие годы может упасть до 60 долларов за баррель, что обвалит и доходы Кремля,

– сообщат в разведке.

В августе 2025 года Urals стоила всего 56,1 доллара за баррель с дисконтом 12,1 доллара к Brent. И возвращение к более выгодному разрыву (речь идет о 1–2 доллара) возможно только при следующих условиях:

в случае отмены европейского эмбарго; в случае исключения российских компаний из американского санкционного списка.

Важно! Без этого российская нефть обречена на скидки.

Однако не менее сложная ситуация и в газовой отрасли России. Правительство страны надеется, что экспорт СПГ вырастет с 34,6 миллиона тонн в 2024 году до 58,4 миллиона тонн в 2028-м.

Однако обеспечить такие объемы невозможно даже за счет "Арктик СПГ 2". Дело в том, что нужны новые проекты, среди которых ключевые находятся под санкциями США.

Проблемы и в переработке нефти. Даже по оптимистичным прогнозам рост экспорта нефтепродуктов с 122,5 миллиона тонн в 2024 году до 134 миллиона в 2028-м возможен только при условии доступа к западному оборудованию.

Обратите внимание! Оно запрещено к поставке еще с 2022 года.

Что происходит с переработкой нефти?

Переработка нефти в России упала ниже 5 миллионов баррелей в сутки. Это самый низкий показатель с апреля 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Причиной являются атаки дронов Украины на российские НПЗ. В частности речь идет о повреждении насосных станций.

Обратите внимание! Атаки украинскими дронами вероятно, заставляют компании перенаправлять нефть на экспортные терминалы.

Что еще известно о нефти и газе из России?