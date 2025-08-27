Известно, что до введения санкций и сокращения импорта нефти Россия транспортировала в страны ЕС через нефтепровод "Дружба" около 60 – 70 миллионов тонн нефти в год.

Зато после введения санкций в июне 2022 года поставки нефти в вопросах новых контрактов, технологий и оборудования для добычи ограничились. Кроме того, компании, которые были привлечены к проектам трубопровода также подпали под санкции.

Впрочем, некоторым европейским странам несмотря на ограничения позволили покупать российскую нефть, объясняя это тем, что они не имеют выхода к морю, в частности речь идет о Венгрии и Словакии. А одним из условий такого исключения было постепенное уменьшение зависимости от энергоресурсов.

За 3 года полномасштабной войны эти страны так и не смогли отказаться от нефти России. Кроме того, они не только не отказались, но и нарастили еще большую зависимость.

24 Канал узнал почему Венгрия и Словакия не могут отказаться от российской сырой нефти, какие средства платят страны России за это и чем угрожают Украине из-за ударов по нефтепроводу "Дружба".

Как Венгрия и Словакия продолжают покупать российскую нефть?

В разговоре с 24 Каналом эксперт по энергетике Владимир Омельченко объясняет, что кроме Венгрии и Словакии, от запрета освобождались Болгария, Австрия и Чехия. Впрочем, эти страны смогли диверсифицировать поставки нефти, а остальные – нет.

Читайте также Украина не останется без газа: Норвегия поможет подготовиться к зиме

Владимир Омельченко Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова, эксперт по энергетическим вопросам Венгрия и Словакия не отказались от российской нефти, потому что не хотели. Дело в том, что в российских поставках нефти скрыта коррупционная составляющая, связанная с ближайшими лицами к правительствам этих стран, поэтому у них личная заинтересованность получать российскую нефть.

Омельченко уверяет, что не зря эти страны блокируют санкции против России, а еще блокируют поставки оружия Украине и не поддерживают ее вступление в ЕС.

В какие страны через нефтепровод "Дружба" поставляется нефть Сейчас "Дружба" ключевой маршрут поставки российской нефти в европейские страны, в частности Венгрии, Словакии и Чехии, которые покупают в среднем от 4 до 6 миллионов тонн нефти ежегодно.

Поэтому крупнейшим покупателем российской нефти в период 2023 – 2024 годов была Словакия (5 – 6 миллионов тонн нефти).

Интересно! Омельченко напоминает, что похожая схема по поставкам энергоресурсов когда-то была в Украине с "РосУкрЭнерго", которая занималась перепродажей природного газа на территории Украины, а также Восточной и Центральной Европы.

Сколько Россия зарабатывает от продажи нефти?

Как отмечают в Politico, с начала полномасштабной войны в Украине, Венгрия увеличила свою зависимость от российской сырой нефти до 86%, а Словакия остается почти 100% зависимой от российских поставок.

В анализе Центра изучения демократии и Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) говорится о том, что эти две страны с 2022 года заплатили Кремлю за нефть 5,4 миллиарда евро – на сегодня этих средств хватит для того, чтобы оплатить стоимость 1 800 ракет "Искандер-М".

– на сегодня этих средств хватит для того, чтобы оплатить стоимость 1 800 ракет "Искандер-М". Ссылаясь на анонимный источник, имеющий отношение к нефтяной отрасли, пишет Bloomberg, только в июле этого года Россия экспортировала в Венгрию около 436 тысяч тонн нефти и около 356 тысяч тонн в Словакию.

Такие показатели свидетельствуют об увеличении поставок по сравнению с началом 2024 года.

Есть ли альтернатива для нефтепровода "Дружба"?

Энергетический эксперт Сергей Куюн рассказывает для 24 Канала, что до полномасштабного вторжения корпорация MOL, которой принадлежат ключевые венгерские и словацкие НПЗ, заявляла, что может переключиться на нероссийские источники поставок сырой нефти, в частности на Адриатический нефтепровод.

Сергей Куюн Директор "Консалтинговой группы А-95" Однако на сегодня риторика резко изменилась и альтернативных путей почему-то уже нет.

На самом деле для Венгрии и Словакии есть немало маршрутов, которыми можно заменить зависимость от российской нефти, но кроме этого с ними связаны еще и некоторые проблемы:

Адриатический маршрут

Известно, что Адриатический трубопровод, под названием JANAF, проходит через Хорватию. Он способен транспортировать до 14 миллионов тонн нефти в год.

Венгрия использует этот маршрут только на 20% мощности. Дело в том, что удовлетворить весь спрос обеих стран он не может.

Кроме того, еще одной причиной отказа стран от этого маршрута являются высокие тарифы за транзит, ведь в Хорватии начали модернизацию 80-километрового участка нефтепровода.

Украинский маршрут через Одессу

В этой ситуации речь идет о забытом нефтепроводе Одесса-Броды, который является одним из сценариев диверсификации для MOL.

Поставка через него может происходить следующим образом: морскую нефть поставляют в порты Одессы, далее ее транспортируют на север до Бродов, уже оттуда – присоединяют к системе "Дружба", а в конечном случае – к венгерским НПЗ.

Впрочем, трубопровод требует капитальной реконструкции, ведь он не использовался более 10 лет. Еще одной угрозой будут постоянные обстрелы со стороны России.

Строительство сербского нефтепровода

Еще одной стратегией MOL по диверсификации поставок может стать новый нефтепровод в Сербию. Речь идет о сооружении маршрута около 190 километров, соединяющего "Дружбу" на венгерской стороне с сербской инфраструктурой возле города Новый Сад.

Предполагается, что трубопровод позволит транспортировать альтернативную нефть из Сербии и разгружать поток через Адриатическое направление.

Единственной проблемой для этого остаются средства, ведь стоимость строительства оценивается в 350 миллионов долларов. В то же время этот маршрут лишь частично будет диверсифицировать источники нефти, но отнюдь не будет заменять российское сырье.

Интересно! Сербская компания "Нефтяная индустрия Сербии" принадлежит российскому предприятию "Газпромнефть".

Почему Словакия угрожает Украине и что будет с топливом?

Отправной точкой в ситуации с зависимостью Венгрии и Словакии стали события, начавшиеся 18 августа. Тогда по нефтеперекачивающей станции в Тамбовской области был нанесен удар, что привело к остановке нефтепровода "Дружба". В то же время в ночь на 22 августа нефтепровод на российско-белорусской границе снова оказался под атакой.

На такие удары венгерская и словацкая сторона заявила, что такие действия угрожают энергетической безопасности их стран.

Учитывая, что за последние годы ЕС и его государства-члены оказали Украине поддержку на сотни миллиардов евро, мы считаем действия Украины, которые серьезно угрожают энергетической безопасности Венгрии и Словакии, абсолютно безответственными,

– отмечается в письме, который подписали венгерский министр Петером Сийярто и словацкий министр Юраем Бланаром.

Кроме того, Юрай Бланар предупредил, что из-за ударов по нефтепроводу "Дружба" Украина якобы может остаться без дизельного топлива.

Он добавил, что словацкий НПЗ Slovnaft производит различные нефтепродукты из российской нефти, в частности дизель, который поставляют в Украину.

Сергей Куюн зато говорит, что Украина имеет возможность заменить как венгерское, так и словацкое поставки топлива с других направлений.

Доля венгерских и словацких НПЗ в поставках дизеля в Украину составляет всего лишь 10%. Речь идет о 2 заводах, один из которых в Словакии, а другой в Венгрии. Они оба принадлежат корпорации MOL,

– добавляет Сергей Куюн.

По его словам, в этой ситуации прежде всего стоит бояться именно Словакии, ведь она в таком случае потеряет потребителя. И если Украина уйдет, то не факт, что потом вообще вернется.

Кроме того, Омельченко добавляет, что Украина наоборот помогает странам избавиться от зависимости от российских энергоносителей, нанося удары по нефтяной отрасли страны.

Какие потери несет Россия из-за удара по нефтепроводу?

Как объясняет Омельченко, кроме южной ветки нефтепровода "Дружба", который ведет в Венгрию и Словакию, существует еще направление непосредственно в Беларусь, а также северное направление – к порту Усть-Луги. Если полностью вывести из строя нефтепровод "Дружба", то Россия будет иметь немалые потери.

Дело в том, что для Беларуси являются ключевыми Мозырский и Новополоцкий НПЗ, от которых зависит страна по нефтепереработке.

В то же время нефтяной терминал "Усть-Луга" в Прибалтике является одним из крупнейших терминалов России – через него переваливается на экспорт около 20% всех экспортных поставок нефти.

Только остановка поставок в направлении Венгрии и Словакии приносит убытки России на 15 миллионов евро ежесуточно.

А если посчитать все направления – белорусский, балтийский и венгерский со словацким, – то это может быть даже 50 миллионов евро,

– подсчитал Омельченко.

Однако Сергей Куюн объясняет, что пока трудно говорить о масштабах разрушений, которые принесли удары по нефтепроводу. Хотя предварительно, они могут быть не такие разрушительные, как кажется.