Не только из-за обстрелов: где и почему украинцы остались без света
По состоянию на утро понедельника, 14 сентября, часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Сумской областях осталась без электричества. Причиной тому являются боевые действия и обстрелы энергетической инфраструктуры.
Почему 14 сентября украинцы остались без света
Везде, где позволяет обстановка с безопасностью, уже ведутся восстановительные работы, что сообщили в Министерстве энергетики Украины.
В частности, из-за погодных условий без электроснабжения остаются потребители в Николаевской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения, которое пропало в результате непогоды.
Согласно информации, в Сумской области российский дрон совершил атаку на служебный автомобиль энергетиков. В результате атаки погиб один работник, еще один ранен. Пострадавший доставлен в больницу.
Введение ограничений сегодня не прогнозируется,
– подчеркнули в ведомстве.
Однако потребителей настоятельно просят экономно использовать электроэнергию в вечерние часы. Речь идет о периоде с 18:00 до 22:00.
Напомним, что россияне продолжают регулярно проводить атаки на энергетику Украины. Об этом регулярно сообщают в ДТЭК, "Нафтогазе", "Укрэнерго" и других компаниях.
Кроме того, важное заявление сделал Владимир Зеленский. Он заявил, что если Россия будет устраивать блэкауты, то Украина ответит.