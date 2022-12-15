Необходимо закупить электроэнергию и газ: Владимир Зеленский обратился в ЕС

Украина нуждается в дополнительных 2 миллиардах кубометров газа и электроэнергии на 800 миллионов евро для прохождения зимы. Для закупки этих объемов необходима помощь ЕС,

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на заседании Европейского совета.

Призываю вас продолжать делать все, чтобы мы могли поддерживать энергообеспечение украинцев. И я благодарен каждому и каждому из вас, кто уже помог с поставкой оборудования и финансовой поддержкой. Но сейчас, чтобы следующие полгода прошли без потрясений, нужно сделать еще кое-что,

– сказал Президент.

Он подчеркнул, что дополнительные 2 миллиарда кубометров газа нужны, чтобы компенсировать потери электроэнергии от российских ударов. Также необходима поставка электроэнергии на сумму около 800 миллионов евро.

Так же как мы сможем помочь вам экспортом электричества, когда восстановим нашу генерацию, мы нуждаемся сейчас в вашей помощи, чтобы пройти эту зиму. Речь идет о поставках электричества стоимостью около 800 миллионов евро,

– подчеркнул он.

Напомним, в НКРЭКУ планируют повысить цены на электроэнергию для бизнеса. Рост цен может произойти 1 января нового года.