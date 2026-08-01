Пенсию могли проиндексировать неправильно: как вернуть недополученные деньги

После мартовской индексации часть украинских пенсионеров могла получить выплаты в размере меньше предусмотренного. Рассказываем, как проверить правильность начислений и что делать в случае ошибки.

Почему после индексации пенсия могла оказаться меньше?

После мартовской индексации часть украинских пенсионеров обратила внимание на то, что размер их выплат вырос меньше, чем они ожидали. Одной из причин может быть применение заниженного коэффициента индексации.

Постановлением Кабинета Министров № 236 для индексации пенсий в 2026 году установлен общий коэффициент 1,121, который предусматривает повышение показателя средней заработной платы на 12,1%.

В то же время для отдельных категорий пенсионеров правительство предусмотрело более низкие коэффициенты в зависимости от года назначения пенсии:

1,061 – для пенсий, рассчитанных на основе показателя средней зарплаты, использовавшегося в 2021–2022 годах;

1,048 – для пенсий, назначенных в 2023 году;

1,036 – для пенсий, назначенных в 2024 году;

1,024 – для пенсий, назначенных в 2025 году.

Именно из-за применения таких коэффициентов часть пенсионеров получила меньшее повышение, чем рассчитывала. Например, если пенсия по возрасту была назначена с 1 марта 2021 года, Пенсионный фонд мог применить коэффициент 1,061 вместо общего 1,121.

Как вернуть недополученные деньги?

Судебная практика свидетельствует, что применение уменьшенных коэффициентов индексации может противоречить Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". В частности, Верховный Суд в ряде дел принимал сторону пенсионеров, оспаривавших такой порядок перерасчета.

Именно поэтому украинцы, считающие, что после индексации им неправильно определили размер пенсии, могут обратиться в суд с требованием провести повторный перерасчет с применением общего коэффициента индексации.

Обратите внимание! Во многих случаях суды удовлетворяли такие иски и обязывали Пенсионный фонд провести перерасчет и выплатить недополученные суммы.

Однако медлить не стоит. Для обращения в суд действует шестимесячный срок со дня, когда человек узнал или должен был узнать о возможном нарушении своих прав. По истечении этого срока защитить свое право на перерасчет может быть значительно сложнее.

Ранее мы рассказывали, в каких случаях Пенсионный фонд обязан провести перерасчет пенсии и как добиться пересмотра ее размера.