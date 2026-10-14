Свет для Киева: НКРЭКП привлекает новые мощности для спасения энергосистемы

Постоянные удары противника по критически важной инфраструктуре вынуждают регулирующий орган искать нестандартные пути для спасения ситуации. Новый механизм должен существенно повысить устойчивость сетей в столичном регионе.

Что именно изменится для столичного региона

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, официально распространила действие механизма третичного регулирования на Киев и область. Это означает, что местные генерирующие мощности теперь смогут продавать государству вспомогательные услуги по обеспечению резервов замещения, сообщают в НКРЭКП.

Важно! Такой шаг позволит оперативно восполнять дефицит электроэнергии в моменты пиковых нагрузок или после новых разрушений.

Главная причина заключается в беспрецедентном усилении российского террора против украинской генерации. Враг целенаправленно уничтожает большие электростанции, поэтому энергетикам приходится полагаться на более мелкие, локальные объекты.

В таких условиях привлечение дополнительных мощностей для балансировки энергосистемы приобретает особое значение,

– подчеркнули в пресс-службе НКРЭКП.

Как это повлияет на стабильность энергосистемы

Для рядового потребителя это решение означает более надежное электроснабжение. Привлечение киевской генерации создает дополнительную "подушку безопасности", которая поможет энергетикам быстрее балансировать систему между производством и потреблением, снижая риски внезапных отключений.

Напомним! Временный порядок приобретения вспомогательных услуг был разработан как антикризисный инструмент в условиях военного времени. Ранее этот механизм работал с ограничениями, но из-за критической ситуации с генерацией осенью 2026 года Регулятор был вынужден распространить его действие на столицу. НКРЭКП продолжает адаптировать свои правила, чтобы предоставить энергетикам больше финансовых и юридических инструментов для поддержания системы в рабочем состоянии.

Ранее мы писали, что Россия уже практически ежедневно и проводит атаки на энергетическую инфраструктуру, а также энергообъекты столицы и центральных регионов. Уже зафиксированы значительные повреждения и разрушения на нескольких объектах.