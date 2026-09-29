Возвращение пленных и детей: Норвегия выделяет миллионы на поиски украинцев

Тысячи украинцев до сих пор находятся в российском плену, а их семьи годами ждут хоть каких-либо известий. Чтобы ускорить процесс поиска и реабилитации, Норвегия увеличивает финансирование мероприятий по возвращению депортированных детей, а также помощи гражданским лицам и военнопленным.

Какие суммы выделяются и куда пойдут средства

На гуманитарную помощь страна дополнительно выделяет 25 миллионов норвежских крон, или около 2,3 миллиона евро, сообщили в правительстве Норвегии.

Помощь будет направлена в фонды ЮНИСЕФ и Комитета Красного Креста:

15 миллионов крон получит ЮНИСЕФ. Средства пойдут на реинтеграцию детей, которые уже вернулись в Украину, а также на поиск пропавших детей;

получит ЮНИСЕФ. Средства пойдут на реинтеграцию детей, которые уже вернулись в Украину, а также на поиск пропавших детей; еще 10 миллионов крон передадут Центральному агентству розыска Международного комитета Красного Креста. Его работа включает розыск пропавших без вести людей и содействие возвращению тех, кто находится в плену или незаконно удерживается.

Эти средства помогут разыскивать пропавших людей, поддерживать усилия по возвращению домой большего числа людей, а также способствовать реабилитации и реинтеграции тех, кто пострадал от войны,

– Эспен Барт Эйде, министр иностранных дел Норвегии.

Он подчеркнул, что незаконная агрессивная война России против Украины привела к серьезным нарушениям международного права, поэтому мир должен делать все возможное для поддержки пострадавших украинцев.

Как международное сообщество помогает Украине

О новом пакете поддержки объявили в связи с международной конференцией "Pathways to Peace: Returning Ukrainian Children, Detained Civilians, and Prisoners of War", которая 28–29 сентября проходит в Торонто. Норвегия является ее соорганизатором вместе с Канадой и Украиной.

Главная цель этого мероприятия – привлечь максимальное внимание мира к ужасающим условиям, в которых Россия удерживает украинских гражданских лиц и военных.

Благодаря этой конференции Норвегия помогает освещать факты изоляции, пыток и отказа в медицинской помощи, которым подвергаются украинцы в плену у врага.

Напомним, что, по данным правительства, с 2022 года Норвегия уже выделила более 1 миллиарда норвежских крон на работу ЮНИСЕФ в Украине. Что еще страна направила Международному комитету Красного Креста: более 1 миллиарда крон, из которых 40 миллионов – его Центральному агентству розыска.