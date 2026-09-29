Які суми виділяють та куди підуть кошти

На гуманітарну підтримку країна додатково виділяє 25 мільйонів норвезьких крон, або близько 2,3 мільйона євро, повідомили в норвезькому уряді.

Допомогу спрямують до фондів ЮНІСЕФ та Комітету Червоного Хреста:

15 мільйонів крон отримає ЮНІСЕФ. Кошти підуть на реінтеграцію дітей, які вже повернулися в Україну, а також на пошук зниклих дітей;

отримає ЮНІСЕФ. Кошти підуть на реінтеграцію дітей, які вже повернулися в Україну, а також на пошук зниклих дітей; ще 10 мільйонів крон передадуть Центральному агентству розшуку Міжнародного комітету Червоного Хреста. Його робота охоплює розшук зниклих людей та сприяння поверненню тих, хто перебуває в полоні або незаконно утримується.

Ці кошти допоможуть розшукувати зниклих людей, підтримувати зусилля з повернення додому більшої кількості людей, а також сприяти реабілітації та реінтеграції тих, хто постраждав від війни,

– Еспен Барт Ейде, міністр закордонних справ Норвегії.

Він наголосив, що незаконна агресивна війна Росії проти України призвела до серйозних порушень міжнародного права, тому світ має робити все можливе для підтримки постраждалих українців.

Як міжнародна спільнота допомагає Україні

Про новий пакет підтримки оголосили у зв'язку з міжнародною конференцією "Pathways to Peace: Returning Ukrainian Children, Detained Civilians, and Prisoners of War", яка 28 – 29 вересня проходить у Торонто. Норвегія є її співорганізатором разом із Канадою та Україною.

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Головна мета цього заходу – привернути максимальну увагу світу до жахливих умов, у яких Росія утримує українських цивільних та військових.

Завдяки цій конференції Норвегія допомагає висвітлювати факти ізоляції, тортур та відмови у медичній допомозі, яких зазнають українці у ворожій неволі.

Нагадаємо, за даними уряду, з 2022 року Норвегія вже надала понад 1 мільярд норвезьких крон на роботу ЮНІСЕФ в Україні. Ще понад 1 мільярд крон країна спрямувала Міжнародному комітету Червоного Хреста, зокрема, 40 мільйонів – його Центральному агентству розшуку.