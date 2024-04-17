Новый расчет пенсии: будут ли выплаты составлять 40% от зарплаты
17 апреля 2024, 09:24Читати новину українською
Источник:sud.ua
Несмотря на полномасштабное вторжение государство продолжает осуществлять социальные выплаты для украинцев. Однако их размер остается критически малым, поэтому есть одно предложение.
Что предлагает власть
Председатель комитета соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова сообщила, что средняя пенсия в Украине составляет примерно 30% от средней зарплаты. Зато повысить этот показатель надо до 60%.
Читайте также Как изменятся пенсии украинцев в мае: новые надбавки
Однако сейчас ведется активная работа над повышением коэффициента замещения хотя бы до 40%. Для этого нужно:
- провести реформу ЕСВ;
- внедрить практику пенсионных накоплений;
- проработать вопрос поддержки финансового благополучия семьи.
Чтобы повысить отношение средней пенсии к средней зарплате, необходимо провести реформу ЕСВ, внедрить практику пенсионных накоплений, проработать вопрос поддержки финансового благополучия семьи, например, за счет возврата домохозяйствам переплаченных в течение года налогов, также способствовать занятости женщин.
Сейчас только 1,2 миллиона украинцев получают пенсию выше 10 тысяч гривен. Зато более 88% получат менее 5 тысяч гривен.