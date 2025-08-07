Зеленский провел переговоры с представительницей МВФ относительно финансовой помощи Украине. Он подтвердил, что государство готово выполнить все необходимые шаги.

Финансы МВФ должны укрепить Украину сейчас и в послевоенный период. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в Telegram.

Смотрите также Украина хочет купить у Польши оружие на 120 миллионов евро в кредит, – Сибига

О чем Зеленский договорился с представительницей МВФ?

Зеленский пообщался с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Несмотря на войну Украина выполняет свои обязательства и внедряет реформы.

Обсудили новую программу финансовой помощи, которая укрепит украинцев и сейчас, и в послевоенное время. Мы готовы быстро делать все необходимые шаги. Правительство уже работает над этим,

– отметил Зеленский.

Они говорили также о дополнительном финансировании для военных. По этому поводу рассматриваются различные варианты, стороны будут искать решение.

Зеленский также проинформировал Георгиеву о работе с партнерами для скорейшего окончания войны, о вчерашнем разговоре с Дональдом Трампом и европейскими лидерами.