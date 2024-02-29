Санкции против России продолжаются: какая из стран тоже ввела ценовой потолок на российскую нефть

Для того чтобы ограничить возможность России продолжать против Украины войну, еще одна страна присоединилась к санкциям против продажи российской нефти. Таким образом, Новая Зеландия расширила санкционный пакет.

Что известно о новом пакете санкций

О введении нового пакета санкций стало известно из официального сайта правительства Новой Зеландии. Министр иностранных дел Уинстон Питерс заявил 29 февраля, что правительство страны способствует повышению надежности системы санкций.

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Что предусматривают ограничения:

введение ценового лимита G7+ на нефть российского происхождения;

запрет на экспорт подсанкционных товаров в Россию и Беларусь через третьи страны;

ограничения в отношении 61 российского физического и юридического лица, в частности тех, кто участвовал в закупочных сетях с целью уклонения от санкций.

С 5 декабря 2022 года страны G7, Евросоюза и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть. Страны запретили своим компаниям предоставлять услуги по перевозке российской нефти, если только она не была продана дешевле, чем 60 долларов за баррель.

Какие организации и лица попали под ограничения

Это организации, которые закупают технологии российской оборонной промышленности;

Лица, причастные к закупке оружия из Северной Кореи,

Руководители некоторых банков (речь идет о бывших и нынешних топ-менеджерах ВТБ, Сбербанка и Газпромбанка),

А среди новых подсанкционных лиц – бывший народный депутат Украины и кум российского диктатора Владимира Путина Виктор Медведчук и директор российской Государственной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих,

Кроме того, родственники бывшего генпрокурора России Юрия Чайки, основателя АФК "Система" Владимира Евтушенкова и сенатора-миллиардера Сулеймана Керимова.

С марта 2022 года Новая Зеландия ввела санкции в отношении России на более чем 1 600 физических и юридических лиц. Также, были приняты торговые ограничения.